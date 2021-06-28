Глава Евросовета отреагировал на отказ Белоруссии от программы ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Евросовета заявил, что отказ Белоруссии от "Восточного партнёрства" является шагом назад
БРЮССЕЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Приостановка участия Белоруссии в программе Евросоюза "Восточное партнёрство" - это шаг назад, он окажет негативное влияние на жителей страны, написал глава Евросовета Шарль Мишель в своём Twitter.
"Сегодня Белоруссия сделала еще один шаг назад, приостановив свое участие в "Восточном партнерстве". Это приведет к дальнейшей эскалации напряженности и окажет негативное влияние на народ Белоруссии, лишив его возможностей, предоставляемых нашим сотрудничеством", - написал он.
Белоруссия приняла решение приостановить свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", говорится в заявлении пресс-службы МИД республики.
"Восточное партнерство" - проект ЕС, направленный на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В ноябре прошлого года на фоне ухудшения отношений с ЕС министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск понижает до экспертного уровень участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" из-за политизированного подхода партнеров. В мае в связи с расширением санкций против Минска он отмечал, что на фоне ужесточения санкций против республики может потерять смысл ее участие в "Восточном партнерстве".
В июне Евросоюз свои санкции ужесточил.