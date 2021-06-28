https://ria.ru/20210628/evrosoyuz-1738954661.html

Глава Евросовета отреагировал на отказ Белоруссии от программы ЕС

Глава Евросовета отреагировал на отказ Белоруссии от программы ЕС - РИА Новости, 28.06.2021

Глава Евросовета отреагировал на отказ Белоруссии от программы ЕС

Приостановка участия Белоруссии в программе Евросоюза "Восточное партнёрство" - это шаг назад, он окажет негативное влияние на жителей страны, написал глава... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:56

2021-06-28T18:56

2021-06-28T18:56

евросовет

шарль мишель

евросоюз

белоруссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Приостановка участия Белоруссии в программе Евросоюза "Восточное партнёрство" - это шаг назад, он окажет негативное влияние на жителей страны, написал глава Евросовета Шарль Мишель в своём Twitter."Сегодня Белоруссия сделала еще один шаг назад, приостановив свое участие в "Восточном партнерстве". Это приведет к дальнейшей эскалации напряженности и окажет негативное влияние на народ Белоруссии, лишив его возможностей, предоставляемых нашим сотрудничеством", - написал он.Белоруссия приняла решение приостановить свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство", говорится в заявлении пресс-службы МИД республики."Восточное партнерство" - проект ЕС, направленный на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В ноябре прошлого года на фоне ухудшения отношений с ЕС министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск понижает до экспертного уровень участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" из-за политизированного подхода партнеров. В мае в связи с расширением санкций против Минска он отмечал, что на фоне ужесточения санкций против республики может потерять смысл ее участие в "Восточном партнерстве".В июне Евросоюз свои санкции ужесточил.

https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738658168.html

https://ria.ru/20210622/sanktsii-1738013867.html

белоруссия

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евросовет, шарль мишель, евросоюз, белоруссия, в мире