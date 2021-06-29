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Косачев назвал заявления украинских политиков "Оруэллом на марше"
Косачев назвал заявления украинских политиков "Оруэллом на марше" - РИА Новости, 29.06.2021
Косачев назвал заявления украинских политиков "Оруэллом на марше"
Украинские политики делают заявления, противоречащие здравому смыслу, касается ли это темы войны и мира, истории, отношений с партнерами, считает вице-спикер... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:55
2021-06-29T10:55
sea breeze
черное море
совет федерации рф
нато
константин косачев
украина
в мире
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Украинские политики делают заявления, противоречащие здравому смыслу, касается ли это темы войны и мира, истории, отношений с партнерами, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Сегодня в "украинской" зоне Чёрного моря стартуют самые крупные в истории этого региона учения НАТО Sea Breeze 2021. Тем временем, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак отличился заявлением, что маневры должны послать международному сообществу сигнал "о важности безопасности, мира и стабильности в Черноморском регионе", - написал Косачев в Facebook."Оруэлл на марше. Собственно, на Украине давно уже всё так", - добавил сенатор.Цитируя роман-антиутопию Джорджа Оруэлла "1984", Косачев написал: "Война – это мир", при этом напомнив, что один американский ракетный эсминец USS Ross, который может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета 1,6 тысячи километров, "добавляет миру в регионе до нельзя".Цитатой "свобода – это рабство" российский сенатор охарактеризовал отношения Киева с Вашингтоном и Брюсселем, а "незнание – сила" – "бандерофильские интерпретации истории"."А в целом, моему ощущению происходящего на Украине лучше всего соответствует ещё одна цитата оттуда же: "Я понимаю как; не понимаю зачем", – заключил он.
https://ria.ru/20210628/flot-1738942127.html
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sea breeze, черное море, совет федерации рф, нато, константин косачев, украина, в мире
Косачев назвал заявления украинских политиков "Оруэллом на марше"
10:55 29.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк

Вице-спикер Совета Федерации назвал заявления украинских политиков "Оруэллом на марше"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Украинские политики делают заявления, противоречащие здравому смыслу, касается ли это темы войны и мира, истории, отношений с партнерами, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Сегодня в "украинской" зоне Чёрного моря стартуют самые крупные в истории этого региона учения НАТО Sea Breeze 2021. Тем временем, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак отличился заявлением, что маневры должны послать международному сообществу сигнал "о важности безопасности, мира и стабильности в Черноморском регионе", - написал Косачев в Facebook.
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"Оруэлл на марше. Собственно, на Украине давно уже всё так", - добавил сенатор.
Цитируя роман-антиутопию Джорджа Оруэлла "1984", Косачев написал: "Война – это мир", при этом напомнив, что один американский ракетный эсминец USS Ross, который может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета 1,6 тысячи километров, "добавляет миру в регионе до нельзя".
Цитатой "свобода – это рабство" российский сенатор охарактеризовал отношения Киева с Вашингтоном и Брюсселем, а "незнание – сила" – "бандерофильские интерпретации истории".
"А в целом, моему ощущению происходящего на Украине лучше всего соответствует ещё одна цитата оттуда же: "Я понимаю как; не понимаю зачем", – заключил он.
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