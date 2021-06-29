https://ria.ru/20210629/kosachev-1739010238.html

Косачев назвал заявления украинских политиков "Оруэллом на марше"

Косачев назвал заявления украинских политиков "Оруэллом на марше" - РИА Новости, 29.06.2021

Косачев назвал заявления украинских политиков "Оруэллом на марше"

Украинские политики делают заявления, противоречащие здравому смыслу, касается ли это темы войны и мира, истории, отношений с партнерами, считает вице-спикер... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T10:55

2021-06-29T10:55

2021-06-29T10:55

sea breeze

черное море

совет федерации рф

нато

константин косачев

украина

в мире

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Украинские политики делают заявления, противоречащие здравому смыслу, касается ли это темы войны и мира, истории, отношений с партнерами, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Сегодня в "украинской" зоне Чёрного моря стартуют самые крупные в истории этого региона учения НАТО Sea Breeze 2021. Тем временем, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак отличился заявлением, что маневры должны послать международному сообществу сигнал "о важности безопасности, мира и стабильности в Черноморском регионе", - написал Косачев в Facebook."Оруэлл на марше. Собственно, на Украине давно уже всё так", - добавил сенатор.Цитируя роман-антиутопию Джорджа Оруэлла "1984", Косачев написал: "Война – это мир", при этом напомнив, что один американский ракетный эсминец USS Ross, который может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета 1,6 тысячи километров, "добавляет миру в регионе до нельзя".Цитатой "свобода – это рабство" российский сенатор охарактеризовал отношения Киева с Вашингтоном и Брюсселем, а "незнание – сила" – "бандерофильские интерпретации истории"."А в целом, моему ощущению происходящего на Украине лучше всего соответствует ещё одна цитата оттуда же: "Я понимаю как; не понимаю зачем", – заключил он.

https://ria.ru/20210628/flot-1738942127.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/nato-1738870261.html

черное море

украина

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sea breeze, черное море, совет федерации рф, нато, константин косачев, украина, в мире