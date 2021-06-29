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Федор Конюхов поработает на льдине на Северном полюсе
Федор Конюхов поработает на льдине на Северном полюсе - РИА Новости, 29.06.2021
Федор Конюхов поработает на льдине на Северном полюсе
Путешественник Федор Конюхов впервые в июле в течение двух недель будет работать в режиме одиночной полярной станции на Северном полюсе, сообщили организаторы... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:53
2021-06-29T14:53
россия
арктика
российская академия наук
арктический совет
федор конюхов
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов впервые в июле в течение двух недель будет работать в режиме одиночной полярной станции на Северном полюсе, сообщили организаторы экспедиции на пресс-конференции."То, что мы задумали, и институт Ширшова (Институт океанологии РАН имени Ширшова - ред.) поддержал нас… Сейчас пришло время одиночной полярной экспедиции… Там будет экологическая программа… Мы должны больше уделять внимания средствам по очистке Арктики. Не только нашей, всей Арктики, тем более сейчас, когда Россия стала председателем Арктического совета", - сказал Конюхов.Один из организаторов экспедиции и основатель Клуба полярных путешествий Николай Савельев уточнил, что до места экспедиции Конюхова доставит ледокол "50 лет Победы"."В этом году будет две экспедиции на Северный полюс. Первая выходит 11 июля, которая доставит Федора Конюхова на географический Северный полюс. Мы точно подойдем на 90 градусов северной широты…, это возможно сделать. Мы соорудим мини-полярную станцию", - сказал Савельев.Он уточнил, что станция будет приготовлена на материке, а затем установлена на льдине. Конюхов останется на льдине, а ледокол вернется в Мурманск. Через две недели ледокол снова придет в район Северного полюса и заберет исследователя.Как заявил Савельев, во время пребывания на Северном полюсе Конюхов будет проводить исследования, связанные с дрейфом льдов, глобальным потеплением, таянием и так далее. Ожидается, что за две недели льдина с Конюховым удалится на 100-120 километров от места первоначальной высадки.
https://ria.ru/20210430/konyukhov-1730039672.html
https://ria.ru/20210414/plavanie-1728294137.html
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россия, арктика, российская академия наук, арктический совет, федор конюхов, общество
Федор Конюхов поработает на льдине на Северном полюсе
14:53 29.06.2021
 
© Фото : предоставлено штабом Федора КонюховаРоссийский путешественник Федор Конюхов
Российский путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : предоставлено штабом Федора Конюхова

Федор Конюхов две недели поработает на льдине на Северном полюсе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов впервые в июле в течение двух недель будет работать в режиме одиночной полярной станции на Северном полюсе, сообщили организаторы экспедиции на пресс-конференции.
"То, что мы задумали, и институт Ширшова (Институт океанологии РАН имени Ширшова - ред.) поддержал нас… Сейчас пришло время одиночной полярной экспедиции… Там будет экологическая программа… Мы должны больше уделять внимания средствам по очистке Арктики. Не только нашей, всей Арктики, тем более сейчас, когда Россия стала председателем Арктического совета", - сказал Конюхов.
Российский путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 08:00Туризм
Федор Конюхов — о юбилее в океане и кругосветке на энергии солнца
Один из организаторов экспедиции и основатель Клуба полярных путешествий Николай Савельев уточнил, что до места экспедиции Конюхова доставит ледокол "50 лет Победы".
"В этом году будет две экспедиции на Северный полюс. Первая выходит 11 июля, которая доставит Федора Конюхова на географический Северный полюс. Мы точно подойдем на 90 градусов северной широты…, это возможно сделать. Мы соорудим мини-полярную станцию", - сказал Савельев.
Он уточнил, что станция будет приготовлена на материке, а затем установлена на льдине. Конюхов останется на льдине, а ледокол вернется в Мурманск. Через две недели ледокол снова придет в район Северного полюса и заберет исследователя.
Как заявил Савельев, во время пребывания на Северном полюсе Конюхов будет проводить исследования, связанные с дрейфом льдов, глобальным потеплением, таянием и так далее. Ожидается, что за две недели льдина с Конюховым удалится на 100-120 километров от места первоначальной высадки.
Федор Конюхов совершил погружение к месту гибели Линкора Новороссийск. 16 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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РоссияАрктикаРоссийская академия наукАрктический советФедор КонюховОбщество
 
 
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