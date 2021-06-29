https://ria.ru/20210629/kirkorov-1739091357.html

"Моя гордость": Киркоров поздравил сына с днем рождения

"Моя гордость": Киркоров поздравил сына с днем рождения - РИА Новости, 29.06.2021

"Моя гордость": Киркоров поздравил сына с днем рождения

Сыну Филиппа Киркорова Мартину сегодня исполнилось девять лет. Трогательное поздравление с днем рождения певец опубликовал на своей странице в Instagram. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T18:08

2021-06-29T18:08

2021-06-29T18:08

шоубиз

знаменитости

звезды

филипп киркоров

дети

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сыну Филиппа Киркорова Мартину сегодня исполнилось девять лет. Трогательное поздравление с днем рождения певец опубликовал на своей странице в Instagram.В комментариях под постом Мартина с праздником поздравили звезды российского шоу-бизнеса. "С днем рождения Мартина! Любим", — откликнулась Яна Рудковская. "Много прекрасных открытий, радости и всего самого классного на пути", — обратился к виновнику торжества Марк Тишман. "Поздравляю Принца с ДР! Мы с ним в один день", — отметил Сосо Павлиашвили."Днем рождения Мартина! Красавец и умница! Пусть растет классным парнем!" — пишет Анна Нетребко. К поздравлениям также присоединились Алика Смехова, Олеся Судзиловская, Эвелина Бледанс, Зара, Валерия, Алсу и другие знаменитости. На днях свой юбилей отмечал Максим Галкин. Лиза и Гарри подарили ему на день рождения песню.

https://ria.ru/20210525/orbakayte-1733868112.html

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знаменитости, звезды, филипп киркоров, дети