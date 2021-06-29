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Шоубиз
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"Моя гордость": Киркоров поздравил сына с днем рождения
"Моя гордость": Киркоров поздравил сына с днем рождения - РИА Новости, 29.06.2021
"Моя гордость": Киркоров поздравил сына с днем рождения
Сыну Филиппа Киркорова Мартину сегодня исполнилось девять лет. Трогательное поздравление с днем рождения певец опубликовал на своей странице в Instagram. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T18:08
2021-06-29T18:08
шоубиз
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звезды
филипп киркоров
дети
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сыну Филиппа Киркорова Мартину сегодня исполнилось девять лет. Трогательное поздравление с днем рождения певец опубликовал на своей странице в Instagram.В комментариях под постом Мартина с праздником поздравили звезды российского шоу-бизнеса. "С днем рождения Мартина! Любим", — откликнулась Яна Рудковская. "Много прекрасных открытий, радости и всего самого классного на пути", — обратился к виновнику торжества Марк Тишман. "Поздравляю Принца с ДР! Мы с ним в один день", — отметил Сосо Павлиашвили."Днем рождения Мартина! Красавец и умница! Пусть растет классным парнем!" — пишет Анна Нетребко. К поздравлениям также присоединились Алика Смехова, Олеся Судзиловская, Эвелина Бледанс, Зара, Валерия, Алсу и другие знаменитости. На днях свой юбилей отмечал Максим Галкин. Лиза и Гарри подарили ему на день рождения песню.
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знаменитости, звезды, филипп киркоров, дети

"Моя гордость": Киркоров поздравил сына с днем рождения

18:08 29.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФилипп Киркоров
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сыну Филиппа Киркорова Мартину сегодня исполнилось девять лет. Трогательное поздравление с днем рождения певец опубликовал на своей странице в Instagram.
"Мартин, ты моя надежда и моя гордость! Перед тобой открыт целый мир, миллион возможностей, тысячи дверей ― выбери правильную! Я желаю тебе всегда быть сильным, рассудительным, амбициозным, смелым! Знай, я всегда рядом и буду вечно любить тебя всем сердцем!" — пишет Филипп Бедросович.
В комментариях под постом Мартина с праздником поздравили звезды российского шоу-бизнеса. "С днем рождения Мартина! Любим", — откликнулась Яна Рудковская.
"Много прекрасных открытий, радости и всего самого классного на пути", — обратился к виновнику торжества Марк Тишман.
"Поздравляю Принца с ДР! Мы с ним в один день", — отметил Сосо Павлиашвили.
"Днем рождения Мартина! Красавец и умница! Пусть растет классным парнем!" — пишет Анна Нетребко.
К поздравлениям также присоединились Алика Смехова, Олеся Судзиловская, Эвелина Бледанс, Зара, Валерия, Алсу и другие знаменитости.
На днях свой юбилей отмечал Максим Галкин. Лиза и Гарри подарили ему на день рождения песню.
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