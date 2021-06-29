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Пирс Броснан назвал кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда
Пирс Броснан назвал кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда - РИА Новости, 29.06.2021
Пирс Броснан назвал кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда
Пирс Броснан — один из лучших исполнителей роли агента 007 в беседе с People назвал имена актеров, которые должны занять место Джеймса Бонда после Дэниела... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T02:42
2021-06-29T02:42
2021-06-29T02:42
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пирс Броснан — один из лучших исполнителей роли агента 007 в беседе с People назвал имена актеров, которые должны занять место Джеймса Бонда после Дэниела Крейга. В издании напоминают, что в ноябре 2019 года 53-летний Крейг объявил, что фильм "Не время умирать" ("No time to die") станет для него последним в бондиане. По словам актера, он "понятия не имеет", кто займет место Крейга, но для себя выделил двух актеров, которые, по его мнению, отлично подходят на эту роль.Пирс Броснан играл агента 007 в период с 1995 по 2002 годы и снялся в таких фильмах бондианы, как "Золотой глаз", "Завтра не умрет никогда", "И целого мира мало", а также "Умри, но не сейчас".Дэниел Крейг пока тоже появился в четырех фильмах о Джеймсе Бонде. Премьера пятой картины с его участием в легендарной франшизе запланирована на конец сентября этого года. Всего, начиная с 1962, вышло 24 ленты о приключениях английского шпиона.
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пирс броснан, дэниел крейг, кино и сериалы, новости культуры, джеймс бонд
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости.
Пирс Броснан — один из лучших
исполнителей роли агента 007 в беседе с People назвал
имена актеров, которые должны занять место Джеймса Бонда после Дэниела Крейга.
В издании напоминают, что в ноябре 2019 года 53-летний Крейг объявил, что фильм "Не время умирать" ("No time to die") станет для него последним в бондиане.
"Дэниел был великолепен, и может уйти с высоко поднятой головой, расправив плечи. Он оставил неизгладимый след в истории франшизы, — считает Броснан.
По словам актера, он "понятия не имеет", кто займет место Крейга, но для себя выделил двух актеров, которые, по его мнению, отлично подходят на эту роль.
"На ум приходит Идрис Эльба. В нем столько мощи и напряжения. Он был бы великолепен. — отметил Броснан. — Еще выделил бы Тома Харди. Он умеет быть брутальным и одновременно обаятельным как мальчишка — вернее, они оба это могут".
Пирс Броснан играл агента 007 в период с 1995 по 2002 годы и снялся в таких фильмах бондианы, как "Золотой глаз", "Завтра не умрет никогда", "И целого мира мало", а также "Умри, но не сейчас".
Дэниел Крейг пока тоже появился в четырех фильмах о Джеймсе Бонде. Премьера пятой картины с его участием в легендарной франшизе запланирована на конец сентября этого года.
Всего, начиная с 1962, вышло 24 ленты о приключениях английского шпиона.