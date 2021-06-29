https://ria.ru/20210629/jamesbond-1738929188.html

Пирс Броснан назвал кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда

Пирс Броснан назвал кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда - РИА Новости, 29.06.2021

Пирс Броснан назвал кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда

Пирс Броснан — один из лучших исполнителей роли агента 007 в беседе с People назвал имена актеров, которые должны занять место Джеймса Бонда после Дэниела... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T02:42

2021-06-29T02:42

2021-06-29T02:42

пирс броснан

дэниел крейг

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пирс Броснан — один из лучших исполнителей роли агента 007 в беседе с People назвал имена актеров, которые должны занять место Джеймса Бонда после Дэниела Крейга. В издании напоминают, что в ноябре 2019 года 53-летний Крейг объявил, что фильм "Не время умирать" ("No time to die") станет для него последним в бондиане. По словам актера, он "понятия не имеет", кто займет место Крейга, но для себя выделил двух актеров, которые, по его мнению, отлично подходят на эту роль.Пирс Броснан играл агента 007 в период с 1995 по 2002 годы и снялся в таких фильмах бондианы, как "Золотой глаз", "Завтра не умрет никогда", "И целого мира мало", а также "Умри, но не сейчас".Дэниел Крейг пока тоже появился в четырех фильмах о Джеймсе Бонде. Премьера пятой картины с его участием в легендарной франшизе запланирована на конец сентября этого года. Всего, начиная с 1962, вышло 24 ленты о приключениях английского шпиона.

https://ria.ru/20200913/kavill-1577103063.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пирс броснан, дэниел крейг, кино и сериалы, новости культуры, джеймс бонд