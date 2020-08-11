Назван лучший Джеймс Бонд в истории

Кадр из фильма "Из России с любовью"

© Danjaq/Eon Productions Ltd. (1964) Кадр из фильма "Из России с любовью"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В ходе голосования, проведенного еженедельником RadioTimes среди своих читателей, поклонники боевиков об агенте 007 В ходе голосования, проведенного еженедельником RadioTimes среди своих читателей, поклонники боевиков об агенте 007 выбрали британского актера Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории.

По информации издания, свое мнение высказали более 14 тысяч фанатов. В первом раунде Коннери обошел действующего агента 007, английского актера Дэниела Крейга, набрав 56 процентов голосов против 43 процентов Крейга.

Во втором раунде победил англичанин Пирс Броснан. Он получил 76 процентов, обойдя австралийского актера Джорджа Лэзенби — ему досталось всего 24 процента голосов.

Третий раунд оказался самым неожиданным, поскольку Роджер Мур, набравший 41 процент, проиграл своему преемнику Тимоти Далтону, у которого 49 процентов голосов от читателей.

Таким образом, в финале Шон Коннери столкнулся с Далтоном и Броснаном, став победителем с 44 процентами голосов. Второе место досталось Далтону — с 32 процентами, а "бронза" — Броснану (23 процента).

© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Тимоти Далтон в фильме "Искры из глаз" 1 из 2 Тимоти Далтон в фильме "Искры из глаз" © Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. © Metro-Goldwyn-Mayer (1995) Кадр из фильма "Золотой глаз" с Пирсом Броснаном 2 из 2 Кадр из фильма "Золотой глаз" с Пирсом Броснаном © Metro-Goldwyn-Mayer (1995) 1 из 2 Тимоти Далтон в фильме "Искры из глаз" © Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. 2 из 2 Кадр из фильма "Золотой глаз" с Пирсом Броснаном © Metro-Goldwyn-Mayer (1995)