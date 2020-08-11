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https://ria.ru/20200811/1575598793.html
Назван лучший Джеймс Бонд в истории
В ходе голосования, проведенного еженедельником RadioTimes среди своих читателей, поклонники боевиков об агенте 007 выбрали британского актера Шона Коннери... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T15:03
культура
кино и сериалы
новости культуры
тимоти далтон
пирс броснан
дэниел крейг
шон коннери
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/118401/96/1184019631_0:0:700:395_1400x0_80_0_0_beb854b26c20eb72b5e54ae76fc2c3d6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, тимоти далтон, пирс броснан, дэниел крейг, шон коннери

Назван лучший Джеймс Бонд в истории

07:03 11.08.2020 (обновлено: 15:03 11.08.2020)
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© Danjaq/Eon Productions Ltd. (1964)Кадр из фильма "Из России с любовью"
Кадр из фильма Из России с любовью
© Danjaq/Eon Productions Ltd. (1964)
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В ходе голосования, проведенного еженедельником RadioTimes среди своих читателей, поклонники боевиков об агенте 007 выбрали британского актера Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории.
По информации издания, свое мнение высказали более 14 тысяч фанатов. В первом раунде Коннери обошел действующего агента 007, английского актера Дэниела Крейга, набрав 56 процентов голосов против 43 процентов Крейга.
Кадр из фильма 007: Спектр
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Во втором раунде победил англичанин Пирс Броснан. Он получил 76 процентов, обойдя австралийского актера Джорджа Лэзенби — ему досталось всего 24 процента голосов.
Третий раунд оказался самым неожиданным, поскольку Роджер Мур, набравший 41 процент, проиграл своему преемнику Тимоти Далтону, у которого 49 процентов голосов от читателей.
Таким образом, в финале Шон Коннери столкнулся с Далтоном и Броснаном, став победителем с 44 процентами голосов. Второе место досталось Далтону — с 32 процентами, а "бронза" — Броснану (23 процента).
© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.Тимоти Далтон в фильме "Искры из глаз"
Тимоти Далтон в фильме Искры из глаз
1 из 2
Тимоти Далтон в фильме "Искры из глаз"
© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
© Metro-Goldwyn-Mayer (1995)

Кадр из фильма "Золотой глаз" с Пирсом Броснаном

Кадр из фильма Золотой глаз
2 из 2

Кадр из фильма "Золотой глаз" с Пирсом Броснаном

© Metro-Goldwyn-Mayer (1995)
1 из 2
Тимоти Далтон в фильме "Искры из глаз"
© Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.
2 из 2

Кадр из фильма "Золотой глаз" с Пирсом Броснаном

© Metro-Goldwyn-Mayer (1995)
Шон Коннери стал первым агентом 007 в кино. Он снялся в пяти фильмах бондианы: "Доктор Ноу" (1962 год), "Из России с любовью" (1963 год), "Голдфингер" (1964 год), "Шаровая молния" (1965 год) и "Живешь только дважды" (1967 год).
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КультураКино и сериалыНовости культурыТимоти ДалтонПирс БроснанДэниел КрейгШон Коннери
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