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Песков назвал провокацией заход британского корабля в Черное море
Песков назвал провокацией заход британского корабля в Черное море - РИА Новости, 30.06.2021
Песков назвал провокацией заход британского корабля в Черное море
Великобритания совершила провокацию, когда их корабль вошел в территориальные воды РФ в Черном море, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-29T21:39
2021-06-30T05:56
су-24м
би-би-си
борис джонсон
великобритания
в мире
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
черное море
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания совершила провокацию, когда их корабль вошел в территориальные воды РФ в Черном море, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Понимаем. Это провокация, спланированная и сознательная", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает присоединение Крыма к России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210629/britaniya-1739003536.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210627/velikobritaniya-1738810445.html
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су-24м, би-би-си, борис джонсон, великобритания, в мире, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, дмитрий песков
Песков назвал провокацией заход британского корабля в Черное море
21:39 29.06.2021 (обновлено: 05:56 30.06.2021)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЭсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент
Эсминец Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк

Песков назвал провокацией заход британского корабля в территориальные воды России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания совершила провокацию, когда их корабль вошел в территориальные воды РФ в Черном море, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Понимаем. Это провокация, спланированная и сознательная", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
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Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.
Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает присоединение Крыма к России.
Эсминец Дефендер ВМС Великобритании в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
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Су-24МБи-би-сиБорис ДжонсонВеликобританияВ миреИнцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияЧерное мореДмитрий Песков
 
 
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