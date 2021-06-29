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Песков назвал провокацией заход британского корабля в Черное море

Песков назвал провокацией заход британского корабля в Черное море - РИА Новости, 30.06.2021

Песков назвал провокацией заход британского корабля в Черное море

Великобритания совершила провокацию, когда их корабль вошел в территориальные воды РФ в Черном море, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-29T21:39

2021-06-29T21:39

2021-06-30T05:56

су-24м

би-би-си

борис джонсон

великобритания

в мире

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

черное море

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания совершила провокацию, когда их корабль вошел в территориальные воды РФ в Черном море, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Понимаем. Это провокация, спланированная и сознательная", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".Минобороны РФ 23 июня заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает присоединение Крыма к России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/britaniya-1739003536.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210627/velikobritaniya-1738810445.html

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су-24м, би-би-си, борис джонсон, великобритания, в мире, инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, черное море, дмитрий песков