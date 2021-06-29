https://ria.ru/20210629/intsident-1739109022.html

"Покажем русским зубы". Голландцы высказались об инциденте в Черном море

"Покажем русским зубы". Голландцы высказались об инциденте в Черном море - РИА Новости, 30.06.2021

"Покажем русским зубы". Голландцы высказались об инциденте в Черном море

Голландцы высказались об инциденте с кораблем Evertsen и российскими истребителями в Черном море. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-29T19:17

2021-06-29T19:17

2021-06-30T02:37

россия

черное море

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Голландцы высказались об инциденте с кораблем Evertsen и российскими истребителями в Черном море.Ранее Министерство обороны Нидерландов пожаловалось, что военные самолеты создали "опасную ситуацию" для экипажа фрегата, пролетали близко к кораблю и "были оснащены бомбами и ракетами класса "воздух — поверхность". После "нескольких часов запугивания" и "имитации атак" у Evertsen начались перебои в работе электронного оборудования, утверждают в ведомстве."Пора показать русским зубы! Они должны знать, с кем связались, — с одним из старейших и лучших военно-морских флотов", — считает Von.T."Подбейте их самолет", — написал HoustonCloggy."Ага, чтобы началась Третья мировая война? Прекрасная идея!" — возразил ему Geroman."Ха-ха, как будто у голландского корабля был бы шанс против русских", — отметил Douzi."Что делают корабли ВМС Нидерландов рядом с Крымом?" — задался вопросом The AllSeeing.

https://ria.ru/20210628/dose-1738921198.html

россия

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россия, черное море, нидерланды, в мире