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"Покажем русским зубы". Голландцы высказались об инциденте в Черном море
"Покажем русским зубы". Голландцы высказались об инциденте в Черном море - РИА Новости, 30.06.2021
"Покажем русским зубы". Голландцы высказались об инциденте в Черном море
Голландцы высказались об инциденте с кораблем Evertsen и российскими истребителями в Черном море. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-29T19:17
2021-06-29T19:17
2021-06-30T02:37
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Голландцы высказались об инциденте с кораблем Evertsen и российскими истребителями в Черном море.Ранее Министерство обороны Нидерландов пожаловалось, что военные самолеты создали "опасную ситуацию" для экипажа фрегата, пролетали близко к кораблю и "были оснащены бомбами и ракетами класса "воздух — поверхность". После "нескольких часов запугивания" и "имитации атак" у Evertsen начались перебои в работе электронного оборудования, утверждают в ведомстве."Пора показать русским зубы! Они должны знать, с кем связались, — с одним из старейших и лучших военно-морских флотов", — считает Von.T."Подбейте их самолет", — написал HoustonCloggy."Ага, чтобы началась Третья мировая война? Прекрасная идея!" — возразил ему Geroman."Ха-ха, как будто у голландского корабля был бы шанс против русских", — отметил Douzi."Что делают корабли ВМС Нидерландов рядом с Крымом?" — задался вопросом The AllSeeing.
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россия, черное море, нидерланды, в мире
"Покажем русским зубы". Голландцы высказались об инциденте в Черном море
19:17 29.06.2021 (обновлено: 02:37 30.06.2021)
Голландцы высказались об инциденте с кораблем Evertsen в Черном море
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости
. Голландцы высказались об инциденте с кораблем Evertsen и российскими истребителями в Черном море
.
Ранее Министерство обороны Нидерландов пожаловалось
, что военные самолеты создали "опасную ситуацию" для экипажа фрегата, пролетали близко к кораблю и "были оснащены бомбами и ракетами класса "воздух — поверхность". После "нескольких часов запугивания" и "имитации атак" у Evertsen начались перебои в работе электронного оборудования, утверждают в ведомстве.
"Половина моряков заболеет раком от такого количества средств РЭБ, которые развернули россияне", — пошутил Maximinus.
"Пора показать русским зубы! Они должны знать, с кем связались, — с одним из старейших и лучших военно-морских флотов", — считает Von.T.
"Подбейте их самолет", — написал HoustonCloggy.
"Ага, чтобы началась Третья мировая война? Прекрасная идея!" — возразил ему Geroman.
"Ха-ха, как будто у голландского корабля был бы шанс против русских", — отметил Douzi.
"Что делают корабли ВМС Нидерландов рядом с Крымом?" — задался вопросом The AllSeeing.