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Около 41 процента взрослого населения ЕС полностью привили от COVID-19
Около 41 процента взрослого населения ЕС полностью привили от COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
Около 41 процента взрослого населения ЕС полностью привили от COVID-19
Около 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Брюссельском... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:34
2021-06-29T15:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Около 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Брюссельском экономическом форуме."Сорок один процент полностью вакцинирован", - сказала она о ситуации с вакцинацией взрослых жителей ЕС.При этом более 60% получили хотя бы одну дозу прививки, добавила фон дер Ляйен.
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коронавирус covid-19, евросоюз, в мире
Около 41 процента взрослого населения ЕС полностью привили от COVID-19
15:34 29.06.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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Около 41 процента взрослого населения Евросоюза полностью привили от коронавируса

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БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Около 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Брюссельском экономическом форуме.
"Сорок один процент полностью вакцинирован", - сказала она о ситуации с вакцинацией взрослых жителей ЕС.
При этом более 60% получили хотя бы одну дозу прививки, добавила фон дер Ляйен.
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