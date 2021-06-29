https://ria.ru/20210629/evrosoyuz-1739058657.html
Около 41 процента взрослого населения ЕС полностью привили от COVID-19
Около 41 процента взрослого населения ЕС полностью привили от COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
Около 41 процента взрослого населения ЕС полностью привили от COVID-19
Около 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Брюссельском... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:34
2021-06-29T15:34
2021-06-29T15:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600978034_0:191:2962:1857_1920x0_80_0_0_9c12b92a43dadfc355d9c3dc8f2e6ffc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Около 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Брюссельском экономическом форуме."Сорок один процент полностью вакцинирован", - сказала она о ситуации с вакцинацией взрослых жителей ЕС.При этом более 60% получили хотя бы одну дозу прививки, добавила фон дер Ляйен.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600978034_118:0:2846:2046_1920x0_80_0_0_5e6f5beb18556dfe317c6583de38a5c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, евросоюз, в мире
Около 41 процента взрослого населения ЕС полностью привили от COVID-19
Около 41 процента взрослого населения Евросоюза полностью привили от коронавируса