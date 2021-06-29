https://ria.ru/20210629/evrosoyuz-1739058657.html

Около 41 процента взрослого населения ЕС полностью привили от COVID-19

Около 41 процента взрослого населения ЕС полностью привили от COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021

Около 41 процента взрослого населения ЕС полностью привили от COVID-19

Около 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Брюссельском... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:34

2021-06-29T15:34

2021-06-29T15:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Около 41% взрослого населения Евросоюза уже полностью вакцинировано от коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Брюссельском экономическом форуме."Сорок один процент полностью вакцинирован", - сказала она о ситуации с вакцинацией взрослых жителей ЕС.При этом более 60% получили хотя бы одну дозу прививки, добавила фон дер Ляйен.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, евросоюз, в мире