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Власти Эсватини опровергли сообщения о бегстве короля
Власти Эсватини опровергли сообщения о бегстве короля - РИА Новости, 29.06.2021
Власти Эсватини опровергли сообщения о бегстве короля
Власти Эсватини опровергли сообщения СМИ о бегстве короля Мсвати III из страны на фоне протестов и беспорядков. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:23
2021-06-29T13:23
эсватини (свазиленд)
юар
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти Эсватини опровергли сообщения СМИ о бегстве короля Мсвати III из страны на фоне протестов и беспорядков.Ранее в СМИ появилась информация, что король Эсватини якобы бежал из страны и скрывается, предположительно, в ЮАР, на фоне протестов. Как сообщает портал EWN Reporter, несколько дней назад в Эсватини начались демонстрации против монархии и за процесс демократизации. Протесты позднее переросли в беспорядки, участники которых, в том числе, поджигали магазины и учреждения, предположительно, принадлежащие королю."После распространяющихся ложных сообщений СМИ я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы заверить жителей Эсватини и международное сообщество, что король Мсвати III находится в стране и продолжает исполнять ведущую роль в работе с правительством по продвижению целей королевства", - говорится в заявлении исполняющего обязанности премьер-министра страны Темба Масуку в Twitter правительства.Власти также призвали население к спокойствию и пообещали сообщать о развитии ситуации.
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эсватини (свазиленд), юар, в мире
Власти Эсватини опровергли сообщения о бегстве короля
13:23 29.06.2021
 
© AP Photo / Themba HadebeКороль Свазиленда Мсвати III
Король Свазиленда Мсвати III - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© AP Photo / Themba Hadebe

Власти Эсватини опровергли сообщения СМИ о бегстве короля

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти Эсватини опровергли сообщения СМИ о бегстве короля Мсвати III из страны на фоне протестов и беспорядков.
Ранее в СМИ появилась информация, что король Эсватини якобы бежал из страны и скрывается, предположительно, в ЮАР, на фоне протестов. Как сообщает портал EWN Reporter, несколько дней назад в Эсватини начались демонстрации против монархии и за процесс демократизации. Протесты позднее переросли в беспорядки, участники которых, в том числе, поджигали магазины и учреждения, предположительно, принадлежащие королю.
"После распространяющихся ложных сообщений СМИ я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы заверить жителей Эсватини и международное сообщество, что король Мсвати III находится в стране и продолжает исполнять ведущую роль в работе с правительством по продвижению целей королевства", - говорится в заявлении исполняющего обязанности премьер-министра страны Темба Масуку в Twitter правительства.
Власти также призвали население к спокойствию и пообещали сообщать о развитии ситуации.
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