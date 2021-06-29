https://ria.ru/20210629/esvatini-1739037979.html

Власти Эсватини опровергли сообщения о бегстве короля

Власти Эсватини опровергли сообщения о бегстве короля - РИА Новости, 29.06.2021

Власти Эсватини опровергли сообщения о бегстве короля

Власти Эсватини опровергли сообщения СМИ о бегстве короля Мсвати III из страны на фоне протестов и беспорядков. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:23

2021-06-29T13:23

2021-06-29T13:23

эсватини (свазиленд)

юар

в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Власти Эсватини опровергли сообщения СМИ о бегстве короля Мсвати III из страны на фоне протестов и беспорядков.Ранее в СМИ появилась информация, что король Эсватини якобы бежал из страны и скрывается, предположительно, в ЮАР, на фоне протестов. Как сообщает портал EWN Reporter, несколько дней назад в Эсватини начались демонстрации против монархии и за процесс демократизации. Протесты позднее переросли в беспорядки, участники которых, в том числе, поджигали магазины и учреждения, предположительно, принадлежащие королю."После распространяющихся ложных сообщений СМИ я бы хотел воспользоваться возможностью, чтобы заверить жителей Эсватини и международное сообщество, что король Мсвати III находится в стране и продолжает исполнять ведущую роль в работе с правительством по продвижению целей королевства", - говорится в заявлении исполняющего обязанности премьер-министра страны Темба Масуку в Twitter правительства.Власти также призвали население к спокойствию и пообещали сообщать о развитии ситуации.

https://ria.ru/20210404/iordaniya-1604182388.html

эсватини (свазиленд)

юар

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эсватини (свазиленд), юар, в мире