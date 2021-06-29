https://ria.ru/20210629/energosnabzhenie-1739000071.html

Более 130 тысяч человек в 13 регионах остались без света из-за стихии

Более 130 тысяч человек в 13 регионах остались без света из-за стихии - РИА Новости, 29.06.2021

Более 130 тысяч человек в 13 регионах остались без света из-за стихии

Порядка 540 населенных пунктов на территории 13 регионов РФ, в которых проживают более 130 тысяч человек, остались накануне без энергоснабжения в результате... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T09:30

2021-06-29T09:30

2021-06-29T09:30

россия

ленинградская область

вологодская область

происшествия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Порядка 540 населенных пунктов на территории 13 регионов РФ, в которых проживают более 130 тысяч человек, остались накануне без энергоснабжения в результате Более 130 тысяч человек в 13 регионах остались без света из-за стихии, сопровождавшегося порывами ветра до 20 метров в секунду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб во вторник."Произошло нарушение энергоснабжения в 539 населенных пунктах 13 субъектов РФ на территории Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов", - сказал собеседник агентства.По его словам, стихия затронула в общей сложности 61 муниципальное образование, в которых без света остались 47,5 тысячи жилых домов с населением более 132 тысяч человек."Зарегистрировано падение 429 деревьев, повреждение 69 кровель зданий и 88 автомобилей", - добавил собеседник агентства.По состоянию на 06.00 вторника, без энергоснабжения в Чувашии, Мордовии, Нижегородской, Ульяновской и Вологодской областях остаются 123 населенных пункта, в которых проживают почти 53 тысячи человек, а также 35 социально значимых объектов.В соответствии с прогнозом, 29 июня циклон будет смещаться в северо-восточном направлении и окажет воздействие на регионы Центрального и Северо-Западных федеральных округов, наибольшее - на Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

россия

ленинградская область

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ленинградская область, вологодская область, происшествия