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Более 130 тысяч человек в 13 регионах остались без света из-за стихии
Более 130 тысяч человек в 13 регионах остались без света из-за стихии - РИА Новости, 29.06.2021
Более 130 тысяч человек в 13 регионах остались без света из-за стихии
Порядка 540 населенных пунктов на территории 13 регионов РФ, в которых проживают более 130 тысяч человек, остались накануне без энергоснабжения в результате... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T09:30
2021-06-29T09:30
россия
ленинградская область
вологодская область
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Порядка 540 населенных пунктов на территории 13 регионов РФ, в которых проживают более 130 тысяч человек, остались накануне без энергоснабжения в результате Более 130 тысяч человек в 13 регионах остались без света из-за стихии, сопровождавшегося порывами ветра до 20 метров в секунду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб во вторник."Произошло нарушение энергоснабжения в 539 населенных пунктах 13 субъектов РФ на территории Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов", - сказал собеседник агентства.По его словам, стихия затронула в общей сложности 61 муниципальное образование, в которых без света остались 47,5 тысячи жилых домов с населением более 132 тысяч человек."Зарегистрировано падение 429 деревьев, повреждение 69 кровель зданий и 88 автомобилей", - добавил собеседник агентства.По состоянию на 06.00 вторника, без энергоснабжения в Чувашии, Мордовии, Нижегородской, Ульяновской и Вологодской областях остаются 123 населенных пункта, в которых проживают почти 53 тысячи человек, а также 35 социально значимых объектов.В соответствии с прогнозом, 29 июня циклон будет смещаться в северо-восточном направлении и окажет воздействие на регионы Центрального и Северо-Западных федеральных округов, наибольшее - на Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области.
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россия, ленинградская область, вологодская область, происшествия
Более 130 тысяч человек в 13 регионах остались без света из-за стихии
09:30 29.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Более 130 тысяч человек в 13 регионах остались без света из-за мощного циклона

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Порядка 540 населенных пунктов на территории 13 регионов РФ, в которых проживают более 130 тысяч человек, остались накануне без энергоснабжения в результате Более 130 тысяч человек в 13 регионах остались без света из-за стихии, сопровождавшегося порывами ветра до 20 метров в секунду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб во вторник.
"Произошло нарушение энергоснабжения в 539 населенных пунктах 13 субъектов РФ на территории Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, стихия затронула в общей сложности 61 муниципальное образование, в которых без света остались 47,5 тысячи жилых домов с населением более 132 тысяч человек.
"Зарегистрировано падение 429 деревьев, повреждение 69 кровель зданий и 88 автомобилей", - добавил собеседник агентства.
"Суперливень" в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников

Сильный дождь прошел в столице после полудня.

Молодые люди толкают автомобиль на одной из улиц в Москве во время дождя
1 из 14

Сильный дождь прошел в столице после полудня.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В некоторых районах выпало до 70% месячной нормы осадков.

Дождь в Москве
2 из 14

В некоторых районах выпало до 70% месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Валерий Мельников

В городе начались локальные подтопления.

Дождь в Москве
3 из 14

В городе начались локальные подтопления.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На улице Правды из-за сильного ветра рухнула часть крыши одного из зданий.

Спасатели убирают фрагменты металлического шифера и деревянных перекрытий обрушившейся из-за сильного ветра части крыши здания на улице Правды в Москве.
4 из 14

На улице Правды из-за сильного ветра рухнула часть крыши одного из зданий.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Наибольшее количество воды зафиксировано на юго-западе столицы.

Автомобили на из улиц в Москве во время дождя
5 из 14

Наибольшее количество воды зафиксировано на юго-западе столицы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Много подтоплений наблюдается на проезжей части.

Мужчины толкают автомобиль на одной из улиц в Москве во время дождя
6 из 14

Много подтоплений наблюдается на проезжей части.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На участке Дмитровского шоссе даже перекрывали движение.

Девушка идет по одной из улиц в Москве во время дождя
7 из 14

На участке Дмитровского шоссе даже перекрывали движение.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Ливень привел к перебоям в работе трамваев.

Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве во время дождя
8 из 14

Ливень привел к перебоям в работе трамваев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Затопило несколько станций метро.

Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
9 из 14

Затопило несколько станций метро.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Коммунальщики начали устранять последствия непогоды.

Поваленное во время дождя дерево на одной из улиц в Москве
10 из 14

Коммунальщики начали устранять последствия непогоды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в Москве во время дождя.
Женщина на одной из улиц в Москве во время дождя
11 из 14
Женщина на одной из улиц в Москве во время дождя.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Автомобиль на одной из улиц в Москве во время дождя
12 из 14

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
13 из 14

Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Погода в Москве и по области будет неустойчивой всю неделю.

Мужчина одной из улиц в Москве во время дождя
14 из 14

Погода в Москве и по области будет неустойчивой всю неделю.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 14

Сильный дождь прошел в столице после полудня.

© РИА Новости / Валерий Мельников
2 из 14

В некоторых районах выпало до 70% месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 14

В городе начались локальные подтопления.

© РИА Новости / Валерий Мельников
4 из 14

На улице Правды из-за сильного ветра рухнула часть крыши одного из зданий.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Наибольшее количество воды зафиксировано на юго-западе столицы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 14

Много подтоплений наблюдается на проезжей части.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 14

На участке Дмитровского шоссе даже перекрывали движение.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 14

Ливень привел к перебоям в работе трамваев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
9 из 14

Затопило несколько станций метро.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
10 из 14

Коммунальщики начали устранять последствия непогоды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 14
Женщина на одной из улиц в Москве во время дождя.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 14

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
13 из 14

Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
14 из 14

Погода в Москве и по области будет неустойчивой всю неделю.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
По состоянию на 06.00 вторника, без энергоснабжения в Чувашии, Мордовии, Нижегородской, Ульяновской и Вологодской областях остаются 123 населенных пункта, в которых проживают почти 53 тысячи человек, а также 35 социально значимых объектов.
В соответствии с прогнозом, 29 июня циклон будет смещаться в северо-восточном направлении и окажет воздействие на регионы Центрального и Северо-Западных федеральных округов, наибольшее - на Псковскую, Новгородскую и Ленинградскую области.
 
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