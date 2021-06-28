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"Суперливень" в Москве
"Суперливень" в Москве - РИА Новости, 28.06.2021
"Суперливень" в Москве
После нескольких дней аномальной жары на Москву обрушился сильный ливень. Подтоплены улицы и дороги, возникли перебои в работе общественного транспорта. Как... РИА Новости, 28.06.2021
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После нескольких дней аномальной жары на Москву обрушился сильный ливень. Подтоплены улицы и дороги, возникли перебои в работе общественного транспорта. Как город справляется с потоками воды, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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погода, москва, фото, фото

"Суперливень" в Москве

16:33 28.06.2021 (обновлено: 19:09 28.06.2021)
 
Читать ria.ru в
После нескольких дней аномальной жары на Москву обрушился сильный ливень. Подтоплены улицы и дороги, возникли перебои в работе общественного транспорта. Как город справляется с потоками воды, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Валерий Мельников

Сильный дождь прошел в столице после полудня.

Молодые люди толкают автомобиль на одной из улиц в Москве во время дождя
1 из 14

Сильный дождь прошел в столице после полудня.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В некоторых районах выпало до 70% месячной нормы осадков.

Дождь в Москве
2 из 14

В некоторых районах выпало до 70% месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Валерий Мельников

В городе начались локальные подтопления.

Дождь в Москве
3 из 14

В городе начались локальные подтопления.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На улице Правды из-за сильного ветра рухнула часть крыши одного из зданий.

Спасатели убирают фрагменты металлического шифера и деревянных перекрытий обрушившейся из-за сильного ветра части крыши здания на улице Правды в Москве.
4 из 14

На улице Правды из-за сильного ветра рухнула часть крыши одного из зданий.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Наибольшее количество воды зафиксировано на юго-западе столицы.

Автомобили на из улиц в Москве во время дождя
5 из 14

Наибольшее количество воды зафиксировано на юго-западе столицы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Много подтоплений наблюдается на проезжей части.

Мужчины толкают автомобиль на одной из улиц в Москве во время дождя
6 из 14

Много подтоплений наблюдается на проезжей части.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На участке Дмитровского шоссе даже перекрывали движение.

Девушка идет по одной из улиц в Москве во время дождя
7 из 14

На участке Дмитровского шоссе даже перекрывали движение.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Ливень привел к перебоям в работе трамваев.

Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве во время дождя
8 из 14

Ливень привел к перебоям в работе трамваев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Затопило несколько станций метро.

Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
9 из 14

Затопило несколько станций метро.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Коммунальщики начали устранять последствия непогоды.

Поваленное во время дождя дерево на одной из улиц в Москве
10 из 14

Коммунальщики начали устранять последствия непогоды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в Москве во время дождя.
Женщина на одной из улиц в Москве во время дождя
11 из 14
Женщина на одной из улиц в Москве во время дождя.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Автомобиль на одной из улиц в Москве во время дождя
12 из 14

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
13 из 14

Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Погода в Москве и по области будет неустойчивой всю неделю.

Мужчина одной из улиц в Москве во время дождя
14 из 14

Погода в Москве и по области будет неустойчивой всю неделю.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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