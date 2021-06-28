https://ria.ru/20210628/dozhd-1738919438.html

"Суперливень" в Москве

"Суперливень" в Москве - РИА Новости, 28.06.2021

"Суперливень" в Москве

После нескольких дней аномальной жары на Москву обрушился сильный ливень. Подтоплены улицы и дороги, возникли перебои в работе общественного транспорта. Как... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:33

2021-06-28T16:33

2021-06-28T19:09

погода

москва

фото

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После нескольких дней аномальной жары на Москву обрушился сильный ливень. Подтоплены улицы и дороги, возникли перебои в работе общественного транспорта. Как город справляется с потоками воды, смотрите в фотоленте Ria.ru.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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