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https://ria.ru/20210629/eko-1739142484.html
Парламент Франции принял закон об ЭКО
Парламент Франции принял закон об ЭКО - РИА Новости, 29.06.2021
Парламент Франции принял закон об ЭКО
Нацсобрание Франции во вторник в окончательном чтении приняло резонансный законопроект о биоэтике, который, в частности, подразумевает возможность... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T23:51
2021-06-29T23:51
эммануэль макрон
франция
в мире
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ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Нацсобрание Франции во вторник в окончательном чтении приняло резонансный законопроект о биоэтике, который, в частности, подразумевает возможность искусственного оплодотворения для одиноких женщин и женщин, состоящих в однополых отношениях."Национальное собрание окончательно приняло законопроект о биоэтике. Депутаты удостоились чести, проведя глубокую работу над этим текстом, уделяя время дебатам и размышлениям над вопросами, имеющими фундаментальное значение для будущего нашего общества", - написал в своем аккаунте в Twitter спикер Нацсобрания Ришар Фернан.За принятие законопроекта, который находится на рассмотрении французского парламента около двух лет, проголосовали 326 депутатов, против – 115, 42 воздержались.Согласно нововведениям, одинокие женщины и однополые женские пары смогут родить ребенка с помощью различных медицинских методов: благодаря экстракорпоральному оплодотворению и донорству спермы. Ранее данные процедуры были законны во Франции только для гетеросексуальных пар.Как напоминают французские СМИ, расширение права на использование вспомогательных репродуктивных технологий было одним из предвыборных обещаний президента Эммануэля Макрона.
https://ria.ru/20210629/frantsiya-1738964356.html
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эммануэль макрон, франция, в мире
Парламент Франции принял закон об ЭКО
23:51 29.06.2021
 
© AFP 2021 / Christophe ArchambaultУчастницы акции протеста, выступающие против закона о биоэтике, который разрешает искусственное оплодотворение для однополых пар, в Париже
Участницы акции протеста, выступающие против закона о биоэтике, который разрешает искусственное оплодотворение для однополых пар, в Париже - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© AFP 2021 / Christophe Archambault

Парламент Франции принял закон об ЭКО

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Нацсобрание Франции во вторник в окончательном чтении приняло резонансный законопроект о биоэтике, который, в частности, подразумевает возможность искусственного оплодотворения для одиноких женщин и женщин, состоящих в однополых отношениях.
"Национальное собрание окончательно приняло законопроект о биоэтике. Депутаты удостоились чести, проведя глубокую работу над этим текстом, уделяя время дебатам и размышлениям над вопросами, имеющими фундаментальное значение для будущего нашего общества", - написал в своем аккаунте в Twitter спикер Нацсобрания Ришар Фернан.
Участники акции протеста против принятия закона о биоэтике в Париже - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
Вчера, 08:00
Секс, ложь и политика: как во Франции убивают отцов
За принятие законопроекта, который находится на рассмотрении французского парламента около двух лет, проголосовали 326 депутатов, против – 115, 42 воздержались.
Согласно нововведениям, одинокие женщины и однополые женские пары смогут родить ребенка с помощью различных медицинских методов: благодаря экстракорпоральному оплодотворению и донорству спермы. Ранее данные процедуры были законны во Франции только для гетеросексуальных пар.
Как напоминают французские СМИ, расширение права на использование вспомогательных репродуктивных технологий было одним из предвыборных обещаний президента Эммануэля Макрона.
Круглый стол по биоэтике, орнанизованный РПЦ и Фондом Конрада Аденауэра в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 12:30Религия и мировоззрение
В РПЦ разгорелся спор о греховности ЭКО
 
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