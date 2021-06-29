https://ria.ru/20210629/eko-1739142484.html

Парламент Франции принял закон об ЭКО

Парламент Франции принял закон об ЭКО - РИА Новости, 29.06.2021

Парламент Франции принял закон об ЭКО

Нацсобрание Франции во вторник в окончательном чтении приняло резонансный законопроект о биоэтике, который, в частности, подразумевает возможность... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T23:51

2021-06-29T23:51

2021-06-29T23:51

эммануэль макрон

франция

в мире

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ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Нацсобрание Франции во вторник в окончательном чтении приняло резонансный законопроект о биоэтике, который, в частности, подразумевает возможность искусственного оплодотворения для одиноких женщин и женщин, состоящих в однополых отношениях."Национальное собрание окончательно приняло законопроект о биоэтике. Депутаты удостоились чести, проведя глубокую работу над этим текстом, уделяя время дебатам и размышлениям над вопросами, имеющими фундаментальное значение для будущего нашего общества", - написал в своем аккаунте в Twitter спикер Нацсобрания Ришар Фернан.За принятие законопроекта, который находится на рассмотрении французского парламента около двух лет, проголосовали 326 депутатов, против – 115, 42 воздержались.Согласно нововведениям, одинокие женщины и однополые женские пары смогут родить ребенка с помощью различных медицинских методов: благодаря экстракорпоральному оплодотворению и донорству спермы. Ранее данные процедуры были законны во Франции только для гетеросексуальных пар.Как напоминают французские СМИ, расширение права на использование вспомогательных репродуктивных технологий было одним из предвыборных обещаний президента Эммануэля Макрона.

https://ria.ru/20210629/frantsiya-1738964356.html

https://ria.ru/20210513/eko-1732105169.html

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эммануэль макрон, франция, в мире