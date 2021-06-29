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Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам
Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам - РИА Новости, 29.06.2021
Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам
Поведение должников банков и микрофинансовых организаций (МФО) с введением новых антиковидных ограничений изменилось в лучшую сторону: россияне стали чаще идти... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T06:09
2021-06-29T06:09
россия
экономика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поведение должников банков и микрофинансовых организаций (МФО) с введением новых антиковидных ограничений изменилось в лучшую сторону: россияне стали чаще идти на контакт и погашать свои обязательства, говорится в исследовании коллекторского агентства ID Collect, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Аналитики проанализировали, как граждане общались с коллекторами в июне в период роста заболеваемости и сдерживали ли свои обещания заплатить по долгам. Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье контактность заемщиков в среднем выросла с 33% до 37%, а процент сдержанных обещаний внести платеж - с 67,5% до 70%.В Башкирии, Мурманской области, Бурятии и Карелии показатели увеличились с 33% до 35% и с 66% до 68% соответственно. В Ленинградской, Псковской, Тульской областях показатели увеличились с 32% до 34% и с 65% до 67% соответственно. В Калининградской, Ивановской и Нижегородской областях — с 31% до 32% и с 64% до 66% соответственно.Контактность заемщиков в Севастополе, Краснодарском крае, Волгоградской области и Марий Эл увеличилась с 30% до 31%, а сдерживание обещаний - с 62% до 64%. На Сахалине и в Хабаровском крае — с 29% до 31% и с 60% до 63% соответственно.При этом в 53% случаев исходная сумма долга, по которой зафиксировано повышение показателей контактности и сдерживания обещания внести платеж, не превышает 85 тысяч рублей, а глубина просрочки — 180 дней. "То есть прежде всего охотнее идти на контакт и соблюдать обещания по внесению платежей стали заемщики с относительно небольшим объемом "молодой" задолженности", - пояснили в компании.По данным ЦБ, объем просроченной свыше 90 дней задолженности физлиц в апреле уменьшился на 0,4% и на 1 мая стал составлять 1,018 триллиона рублей. Одновременно снизилась и доля "плохих" кредитов физлиц: по итогам апреля она уменьшилась на 0,1 процентного пункта - до 4,8%.
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россия, экономика
Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам
06:09 29.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поведение должников банков и микрофинансовых организаций (МФО) с введением новых антиковидных ограничений изменилось в лучшую сторону: россияне стали чаще идти на контакт и погашать свои обязательства, говорится в исследовании коллекторского агентства ID Collect, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Аналитики проанализировали, как граждане общались с коллекторами в июне в период роста заболеваемости и сдерживали ли свои обещания заплатить по долгам. Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье контактность заемщиков в среднем выросла с 33% до 37%, а процент сдержанных обещаний внести платеж - с 67,5% до 70%.
В Башкирии, Мурманской области, Бурятии и Карелии показатели увеличились с 33% до 35% и с 66% до 68% соответственно. В Ленинградской, Псковской, Тульской областях показатели увеличились с 32% до 34% и с 65% до 67% соответственно. В Калининградской, Ивановской и Нижегородской областях — с 31% до 32% и с 64% до 66% соответственно.
Контактность заемщиков в Севастополе, Краснодарском крае, Волгоградской области и Марий Эл увеличилась с 30% до 31%, а сдерживание обещаний - с 62% до 64%. На Сахалине и в Хабаровском крае — с 29% до 31% и с 60% до 63% соответственно.
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При этом в 53% случаев исходная сумма долга, по которой зафиксировано повышение показателей контактности и сдерживания обещания внести платеж, не превышает 85 тысяч рублей, а глубина просрочки — 180 дней. "То есть прежде всего охотнее идти на контакт и соблюдать обещания по внесению платежей стали заемщики с относительно небольшим объемом "молодой" задолженности", - пояснили в компании.
По данным ЦБ, объем просроченной свыше 90 дней задолженности физлиц в апреле уменьшился на 0,4% и на 1 мая стал составлять 1,018 триллиона рублей. Одновременно снизилась и доля "плохих" кредитов физлиц: по итогам апреля она уменьшилась на 0,1 процентного пункта - до 4,8%.
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