https://ria.ru/20210629/dolgi-1738989133.html

Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам

Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам - РИА Новости, 29.06.2021

Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам

Поведение должников банков и микрофинансовых организаций (МФО) с введением новых антиковидных ограничений изменилось в лучшую сторону: россияне стали чаще идти... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T06:09

2021-06-29T06:09

2021-06-29T06:09

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Поведение должников банков и микрофинансовых организаций (МФО) с введением новых антиковидных ограничений изменилось в лучшую сторону: россияне стали чаще идти на контакт и погашать свои обязательства, говорится в исследовании коллекторского агентства ID Collect, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Аналитики проанализировали, как граждане общались с коллекторами в июне в период роста заболеваемости и сдерживали ли свои обещания заплатить по долгам. Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье контактность заемщиков в среднем выросла с 33% до 37%, а процент сдержанных обещаний внести платеж - с 67,5% до 70%.В Башкирии, Мурманской области, Бурятии и Карелии показатели увеличились с 33% до 35% и с 66% до 68% соответственно. В Ленинградской, Псковской, Тульской областях показатели увеличились с 32% до 34% и с 65% до 67% соответственно. В Калининградской, Ивановской и Нижегородской областях — с 31% до 32% и с 64% до 66% соответственно.Контактность заемщиков в Севастополе, Краснодарском крае, Волгоградской области и Марий Эл увеличилась с 30% до 31%, а сдерживание обещаний - с 62% до 64%. На Сахалине и в Хабаровском крае — с 29% до 31% и с 60% до 63% соответственно.При этом в 53% случаев исходная сумма долга, по которой зафиксировано повышение показателей контактности и сдерживания обещания внести платеж, не превышает 85 тысяч рублей, а глубина просрочки — 180 дней. "То есть прежде всего охотнее идти на контакт и соблюдать обещания по внесению платежей стали заемщики с относительно небольшим объемом "молодой" задолженности", - пояснили в компании.По данным ЦБ, объем просроченной свыше 90 дней задолженности физлиц в апреле уменьшился на 0,4% и на 1 мая стал составлять 1,018 триллиона рублей. Одновременно снизилась и доля "плохих" кредитов физлиц: по итогам апреля она уменьшилась на 0,1 процентного пункта - до 4,8%.

https://ria.ru/20210624/dolgi-1738375484.html

https://ria.ru/20210623/sovfed-1738295750.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика