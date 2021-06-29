Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20210629/belorussiya-1739064102.html
Минск предложил Москве программу в области фундаментальных исследований
Минск предложил Москве программу в области фундаментальных исследований - РИА Новости, 29.06.2021
Минск предложил Москве программу в области фундаментальных исследований
Белорусские ученые предлагают коллегам из РФ в рамках Союзного государства реализовать совместную программу в области фундаментальных исследований в различных... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T15:56
2021-06-29T15:56
союзное государство
россия
российская академия наук
совет федерации рф
белоруссия
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Белорусские ученые предлагают коллегам из РФ в рамках Союзного государства реализовать совместную программу в области фундаментальных исследований в различных областях экономики, сообщил во вторник первый зампредседателя президиума Национальной академии наук республики Сергей Чижик.Он принимает участие в заседании секции VIII Форума регионов по теме "Совершенствование взаимодействия России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров". Форум регионов двух стран проходит с 29 июня по 1 июля в режиме онлайн, трансляция ведется на сайте Совета Федерации."Я бы назвал еще одну задачу, которую нежелательно откладывать на потом, - это вопрос фундаментальных исследований. Долгие годы мы использовали заделы, наработанные еще в Советском Союзе, сильно выжимали этот сочный плод, ставили задачи в основном практической реализации научных достижений. Но если не копнем поглубже в фундаментальных науках, то мы можем иссякнуть. Поэтому надо создавать союзную программу в области совместных фундаментальных исследований в различных областях экономики и поработать на новые знания, не оглядываясь на сиюминутную отдачу", - сказал Чижик.По его словам, так делают богатые страны и компании, выделяя на это значительные средства, и они, "найдя эти крупицы, золотые зерна,… получают конкурентные преимущества на десятилетия вперед"."Нам такая программа нужна, она может включать несколько отдельных мега-проектов. Это может быть физика, ядерная физика, химия, материаловедение, нано-технологии, науки о жизни. В одиночку сделать такие исследования сложно, нужны большие бюджетные средства и объединения возможностей по приборному обеспечению", - пояснил ученый.Чижик также уточнил, что вопрос фундаментальных исследований прорабатывается Академией наук Белоруссии с Российской академией наук.
https://ria.ru/20210629/sovfde-1739063127.html
https://ria.ru/20210402/strategiya-1604022192.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, российская академия наук, совет федерации рф, белоруссия, наука
Минск предложил Москве программу в области фундаментальных исследований
15:56 29.06.2021
 
© POOL / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
© POOL
Перейти в фотобанк

Белоруссия предложила России программу в области фундаментальных исследований

Читать ria.ru в
МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Белорусские ученые предлагают коллегам из РФ в рамках Союзного государства реализовать совместную программу в области фундаментальных исследований в различных областях экономики, сообщил во вторник первый зампредседателя президиума Национальной академии наук республики Сергей Чижик.
Он принимает участие в заседании секции VIII Форума регионов по теме "Совершенствование взаимодействия России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров". Форум регионов двух стран проходит с 29 июня по 1 июля в режиме онлайн, трансляция ведется на сайте Совета Федерации.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
15:47Союзное государство
В Совфеде рассказали о совместных программах Союзного государства
"Я бы назвал еще одну задачу, которую нежелательно откладывать на потом, - это вопрос фундаментальных исследований. Долгие годы мы использовали заделы, наработанные еще в Советском Союзе, сильно выжимали этот сочный плод, ставили задачи в основном практической реализации научных достижений. Но если не копнем поглубже в фундаментальных науках, то мы можем иссякнуть. Поэтому надо создавать союзную программу в области совместных фундаментальных исследований в различных областях экономики и поработать на новые знания, не оглядываясь на сиюминутную отдачу", - сказал Чижик.
По его словам, так делают богатые страны и компании, выделяя на это значительные средства, и они, "найдя эти крупицы, золотые зерна,… получают конкурентные преимущества на десятилетия вперед".
"Нам такая программа нужна, она может включать несколько отдельных мега-проектов. Это может быть физика, ядерная физика, химия, материаловедение, нано-технологии, науки о жизни. В одиночку сделать такие исследования сложно, нужны большие бюджетные средства и объединения возможностей по приборному обеспечению", - пояснил ученый.
Чижик также уточнил, что вопрос фундаментальных исследований прорабатывается Академией наук Белоруссии с Российской академией наук.
Молодые люди ранней весной на набережной Спортивной гавани во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 19:37Союзное государство
Эксперты: Союзному государству нужна стратегия работы с молодежью
 
Союзное государствоРоссияРоссийская академия наукСовет Федерации РФБелоруссияНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:33Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
16:31В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
16:31На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
16:30Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
16:29Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова
16:28В Минобороны рассказали об учениях в Средиземном море
16:22Мурашко рассказал о надзоре за применением "Спутник Лайт"
16:22Собянин оценил ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
16:20Первым компонентом от коронавируса привили 23 миллиона россиян
16:18Мурашко назвал регионы с высокими темпами вакцинации от коронавируса
16:18Мурашко рассказал, сколько доз вакцин распределили по России
16:17Над странами Балтии начались учения ВВС НАТО
16:16Собянин завил о росте числа смертей от COVID-19 в московских клиниках
16:14Вдова бизнесмена Бурлакова попросила родственников не мешать похоронам
16:14Собянин рассказал о большом числе новых случаев заболевания COVID-19
16:14Регионам направят 8,5 миллиарда рублей на отпускные медработникам
16:12Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
16:11Умер режиссер Александр Воропаев
16:11Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве
16:11Правительство утвердило правила расчета прожиточного минимума в регионах
Лента новостейМолния