https://ria.ru/20210629/belorussiya-1739064102.html

Минск предложил Москве программу в области фундаментальных исследований

Минск предложил Москве программу в области фундаментальных исследований - РИА Новости, 29.06.2021

Минск предложил Москве программу в области фундаментальных исследований

Белорусские ученые предлагают коллегам из РФ в рамках Союзного государства реализовать совместную программу в области фундаментальных исследований в различных... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:56

2021-06-29T15:56

2021-06-29T15:56

союзное государство

россия

российская академия наук

совет федерации рф

белоруссия

наука

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МИНСК, 29 июн – РИА Новости. Белорусские ученые предлагают коллегам из РФ в рамках Союзного государства реализовать совместную программу в области фундаментальных исследований в различных областях экономики, сообщил во вторник первый зампредседателя президиума Национальной академии наук республики Сергей Чижик.Он принимает участие в заседании секции VIII Форума регионов по теме "Совершенствование взаимодействия России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров". Форум регионов двух стран проходит с 29 июня по 1 июля в режиме онлайн, трансляция ведется на сайте Совета Федерации."Я бы назвал еще одну задачу, которую нежелательно откладывать на потом, - это вопрос фундаментальных исследований. Долгие годы мы использовали заделы, наработанные еще в Советском Союзе, сильно выжимали этот сочный плод, ставили задачи в основном практической реализации научных достижений. Но если не копнем поглубже в фундаментальных науках, то мы можем иссякнуть. Поэтому надо создавать союзную программу в области совместных фундаментальных исследований в различных областях экономики и поработать на новые знания, не оглядываясь на сиюминутную отдачу", - сказал Чижик.По его словам, так делают богатые страны и компании, выделяя на это значительные средства, и они, "найдя эти крупицы, золотые зерна,… получают конкурентные преимущества на десятилетия вперед"."Нам такая программа нужна, она может включать несколько отдельных мега-проектов. Это может быть физика, ядерная физика, химия, материаловедение, нано-технологии, науки о жизни. В одиночку сделать такие исследования сложно, нужны большие бюджетные средства и объединения возможностей по приборному обеспечению", - пояснил ученый.Чижик также уточнил, что вопрос фундаментальных исследований прорабатывается Академией наук Белоруссии с Российской академией наук.

https://ria.ru/20210629/sovfde-1739063127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская академия наук, совет федерации рф, белоруссия, наука