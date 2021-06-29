https://ria.ru/20210629/badanin-1739008246.html

В квартире главреда издания "Проект" Баданина проходит обыск

В квартире главреда издания "Проект" Баданина проходит обыск - РИА Новости, 29.06.2021

В квартире главреда издания "Проект" Баданина проходит обыск

Обыск проходит в квартире главного редактора издания " Проект" Романа Баданина, сообщила РИА Новости его адвокат Анна Богатырева. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T10:42

2021-06-29T10:42

2021-06-29T11:29

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обыск проходит в квартире главного редактора издания " Проект" Романа Баданина, сообщила РИА Новости его адвокат Анна Богатырева."В квартире находится участковый района Северное Чертаново, которому я сообщила, что у меня есть информация от моего доверителя Романа Баданина, что в отношении него совершается преступление, незаконное удержание, проходит обыск", - сказала она.Богатырева отметила, что охранник не пускает ее в дом, где проживает Баданин, потому что в этом жилом комплексе действует пропускной режим, а на нее "якобы нет заявки". "При мне на пост охраны позвонила супруга Баданина, просила пропустить, однако он положил трубку и сказал мне, что связь прервалась", - добавила собеседница.Позднее Богатырева сообщила, что обыск завершён, он прошел с участием участкового, а ее пустили в квартиру уже после - когда приехал вызванный ею наряд полиции."С учётом того, что обыск уже закончен, сейчас доверитель будет заявлять ходатайство о повторном ознакомлении с постановлением", - резюмировала адвокат.Ранее сообщалось, что обыски также проходят у журналистки "Проекта" Марии Жолобовой и у зама главреда издания Михаила Рубина. Как заявил РИА Новости адвокат Жолобовой Василий Кушнир, обыски связаны с уголовным делом о клевете на бизнесмена Илью Трабера.Forbes называет Трабера одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, который в 90-е был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал вместе с Дмитрием Скигиным нефтеэкспортный терминал в городском порту, а в 2000-е стал одним из фигурантов дела о "русской мафии" в Испании.Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.

https://ria.ru/20210629/obyski-1739005665.html

https://ria.ru/20210629/obysk-1739000838.html

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роман баданин, медиа - общество, общество, происшествия