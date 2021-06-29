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В квартире главреда издания "Проект" Баданина проходит обыск
В квартире главреда издания "Проект" Баданина проходит обыск - РИА Новости, 29.06.2021
В квартире главреда издания "Проект" Баданина проходит обыск
Обыск проходит в квартире главного редактора издания " Проект" Романа Баданина, сообщила РИА Новости его адвокат Анна Богатырева. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:42
2021-06-29T11:29
роман баданин
медиа - общество
общество
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обыск проходит в квартире главного редактора издания " Проект" Романа Баданина, сообщила РИА Новости его адвокат Анна Богатырева."В квартире находится участковый района Северное Чертаново, которому я сообщила, что у меня есть информация от моего доверителя Романа Баданина, что в отношении него совершается преступление, незаконное удержание, проходит обыск", - сказала она.Богатырева отметила, что охранник не пускает ее в дом, где проживает Баданин, потому что в этом жилом комплексе действует пропускной режим, а на нее "якобы нет заявки". "При мне на пост охраны позвонила супруга Баданина, просила пропустить, однако он положил трубку и сказал мне, что связь прервалась", - добавила собеседница.Позднее Богатырева сообщила, что обыск завершён, он прошел с участием участкового, а ее пустили в квартиру уже после - когда приехал вызванный ею наряд полиции."С учётом того, что обыск уже закончен, сейчас доверитель будет заявлять ходатайство о повторном ознакомлении с постановлением", - резюмировала адвокат.Ранее сообщалось, что обыски также проходят у журналистки "Проекта" Марии Жолобовой и у зама главреда издания Михаила Рубина. Как заявил РИА Новости адвокат Жолобовой Василий Кушнир, обыски связаны с уголовным делом о клевете на бизнесмена Илью Трабера.Forbes называет Трабера одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, который в 90-е был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал вместе с Дмитрием Скигиным нефтеэкспортный терминал в городском порту, а в 2000-е стал одним из фигурантов дела о "русской мафии" в Испании.Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.
https://ria.ru/20210629/obyski-1739005665.html
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роман баданин, медиа - общество, общество, происшествия
В квартире главреда издания "Проект" Баданина проходит обыск
10:42 29.06.2021 (обновлено: 11:29 29.06.2021)
 
© Фото : Роман Баданин/FacebookРоман Баданин
Роман Баданин - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : Роман Баданин/Facebook

В квартире главреда издания "Проект" Романа Баданина проходит обыск

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обыск проходит в квартире главного редактора издания " Проект" Романа Баданина, сообщила РИА Новости его адвокат Анна Богатырева.
"В квартире находится участковый района Северное Чертаново, которому я сообщила, что у меня есть информация от моего доверителя Романа Баданина, что в отношении него совершается преступление, незаконное удержание, проходит обыск", - сказала она.
Богатырева отметила, что охранник не пускает ее в дом, где проживает Баданин, потому что в этом жилом комплексе действует пропускной режим, а на нее "якобы нет заявки". "При мне на пост охраны позвонила супруга Баданина, просила пропустить, однако он положил трубку и сказал мне, что связь прервалась", - добавила собеседница.
Позднее Богатырева сообщила, что обыск завершён, он прошел с участием участкового, а ее пустили в квартиру уже после - когда приехал вызванный ею наряд полиции.
"С учётом того, что обыск уже закончен, сейчас доверитель будет заявлять ходатайство о повторном ознакомлении с постановлением", - резюмировала адвокат.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
10:24
Адвокат раскрыл подробности обысков у журналистов издания "Проект"
Ранее сообщалось, что обыски также проходят у журналистки "Проекта" Марии Жолобовой и у зама главреда издания Михаила Рубина. Как заявил РИА Новости адвокат Жолобовой Василий Кушнир, обыски связаны с уголовным делом о клевете на бизнесмена Илью Трабера.
Forbes называет Трабера одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, который в 90-е был крупным игроком на рынке торговли антиквариатом и контролировал вместе с Дмитрием Скигиным нефтеэкспортный терминал в городском порту, а в 2000-е стал одним из фигурантов дела о "русской мафии" в Испании.
Издание "Проект" основано в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя", бывшим замом главреда "Газеты.ру" Романом Баданиным, известно материалами о высших сферах российской власти.
Как сообщал телеканал RT по итогам собственного расследования, ресурс, позиционирующий себя как независимый, получал финансирование из-за рубежа в форме грантов от европейских и американских властей.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
09:36
В квартире журналистки издания "Проект" Марии Жолобовой проходит обыск
 
Роман БаданинМедиа - ОбществоОбществоПроисшествия
 
 
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