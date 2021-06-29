В Петербурге состоялась премьера аудиокниги "Революционеры" о КПК
© Фото : Huawei Мужчина с наушниками Huawei FreeBuds Pro
© Фото : Huawei
МОСКВА, 29 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В Санкт-Петербурге в понедельик состоялась премьера 10-серийной аудиокниги "Революционеры". В ней рассказывается об испытаниях первых дней основания Коммунистической партии Китая в 20-30 годах XX века, о жестокой борьбе первых китайских коммунистов, которые, осуществив первоначальный замысел революции, хотели сделать страну свободной, мирной и процветающей.
Серии аудиокниги адаптированы из хроник книги "Революционеры" Хэ Цзяньмина - известного автора и вице-председателя Ассоциации китайских писателей.
Из неё выбраны 10 трогательных повествований, в том числе, "Воспеваю Первое октября", в котором рассказывается история Хуан Яньпэя и его сына Хуан Цзинъу, героически погибшего в Шанхае за десять дней до освобождения города. Есть также история о революционерах, сыновьях основоположника КПК Чэнь Дусю – старшем, Чэнь Яньняне, и младшем, Чэнь Цяоняне, и история о секретаре парткома провинции Цзянсу - Сюй Баое, по имени "Павел", о 13 летнем мальчике Чжао Шигэ и многое другое.
Озвучил аудиокнигу - актёр театра и кино Илья Божко.
Иван Мельников, первый заместитель председателя ЦК КПРФ, председатель Общества российско-китайской дружбы, дал свою оценку аудиокниге "Революционеры". Он отметил, что в этом году исполняется 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая. В России была выпущена аудиокнига "Революционеры", которая позволит большему количеству слушателей понять непоколебимые революционные чувства народа, коммунизм и сильный дух Китая.
Книга "Революционеры" на китайском языке вышла в конце 2019 года. К 100-летию основания Коммунистической партии Китая она была переведена и издана в России Международным издательством "ШАНС". RADIO METRO 102.4 FM в Санкт - Петербурге записало специальные серии аудиокниги и выпустило серию подкастов.
Хэ Цзяньмин, автор книги и вице-председатель Ассоциации китайских писателей, отметил, что многие из главных героев книги "Революционеры" имеют опыт пребывания в Советском Союзе, который также стал важной отправной точкой для российско-китайских писателей.
Он сказал: "Я надеюсь, что российская аудитория и услышит, и узнает об истории зарождения Коммунистической партии Китая, благодаря книге "Революционеры", и сможет понять, какой великий путь проходила Коммунистическая партия Китая, чтобы вести китайский народ к достижению национальной силы и процветанию".