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В Москве затопило станцию метро "Ясенево"
В Москве затопило станцию метро "Ясенево" - РИА Новости, 28.06.2021
В Москве затопило станцию метро "Ясенево"
В Москве после ливня затопило станцию метро "Ясенево". РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:43
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москва
общество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Москве после ливня затопило станцию метро "Ясенево"."С городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции. Для обеспечения безопасности пассажиров движение поездов на участке "Теплый стан" — "Новоясеневская" временно остановлено", — сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Спустя некоторое время станцию вновь открыли для входа и выхода пассажиров.Помимо этого, движение приостановили на участке Филевской линии между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская". Вдоль голубой ветки пустили бесплатные автобусы.Как позднее сообщили в дептрансе, движение поездов на Филевской линии восстановили.Примерно в 12:30 на Москву обрушился ливень. По словам синоптиков, за сутки может выпасть до 70 процентов месячной нормы осадков, а наиболее интенсивный дождь ожидается в вечерний час пик.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры затопленной станции метро "Ясенево"
В Москве затопило станцию метро "Ясенево". Движение на юге оранжевой ветки остановлено.
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москва, общество
В Москве затопило станцию метро "Ясенево"
13:43 28.06.2021 (обновлено: 17:48 28.06.2021)
 

В Москве затопило станцию метро "Ясенево", движение поездов приостановлено

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Москве после ливня затопило станцию метро "Ясенево".
"С городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции. Для обеспечения безопасности пассажиров движение поездов на участке "Теплый стан" — "Новоясеневская" временно остановлено", — сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".
Спустя некоторое время станцию вновь открыли для входа и выхода пассажиров.
Помимо этого, движение приостановили на участке Филевской линии между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская". Вдоль голубой ветки пустили бесплатные автобусы.
Как позднее сообщили в дептрансе, движение поездов на Филевской линии восстановили.
Примерно в 12:30 на Москву обрушился ливень. По словам синоптиков, за сутки может выпасть до 70 процентов месячной нормы осадков, а наиболее интенсивный дождь ожидается в вечерний час пик.
"Суперливень" в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников

Сильный дождь прошел в столице после полудня.

Молодые люди толкают автомобиль на одной из улиц в Москве во время дождя
1 из 14

Сильный дождь прошел в столице после полудня.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В некоторых районах выпало до 70% месячной нормы осадков.

Дождь в Москве
2 из 14

В некоторых районах выпало до 70% месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Валерий Мельников

В городе начались локальные подтопления.

Дождь в Москве
3 из 14

В городе начались локальные подтопления.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На улице Правды из-за сильного ветра рухнула часть крыши одного из зданий.

Спасатели убирают фрагменты металлического шифера и деревянных перекрытий обрушившейся из-за сильного ветра части крыши здания на улице Правды в Москве.
4 из 14

На улице Правды из-за сильного ветра рухнула часть крыши одного из зданий.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Наибольшее количество воды зафиксировано на юго-западе столицы.

Автомобили на из улиц в Москве во время дождя
5 из 14

Наибольшее количество воды зафиксировано на юго-западе столицы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Много подтоплений наблюдается на проезжей части.

Мужчины толкают автомобиль на одной из улиц в Москве во время дождя
6 из 14

Много подтоплений наблюдается на проезжей части.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На участке Дмитровского шоссе даже перекрывали движение.

Девушка идет по одной из улиц в Москве во время дождя
7 из 14

На участке Дмитровского шоссе даже перекрывали движение.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Ливень привел к перебоям в работе трамваев.

Мужчина едет на велосипеде по одной из улиц в Москве во время дождя
8 из 14

Ливень привел к перебоям в работе трамваев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Затопило несколько станций метро.

Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
9 из 14

Затопило несколько станций метро.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Коммунальщики начали устранять последствия непогоды.

Поваленное во время дождя дерево на одной из улиц в Москве
10 из 14

Коммунальщики начали устранять последствия непогоды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в Москве во время дождя.
Женщина на одной из улиц в Москве во время дождя
11 из 14
Женщина на одной из улиц в Москве во время дождя.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Валерий Мельников

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Автомобиль на одной из улиц в Москве во время дождя
12 из 14

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
13 из 14

Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Погода в Москве и по области будет неустойчивой всю неделю.

Мужчина одной из улиц в Москве во время дождя
14 из 14

Погода в Москве и по области будет неустойчивой всю неделю.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 14

Сильный дождь прошел в столице после полудня.

© РИА Новости / Валерий Мельников
2 из 14

В некоторых районах выпало до 70% месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 14

В городе начались локальные подтопления.

© РИА Новости / Валерий Мельников
4 из 14

На улице Правды из-за сильного ветра рухнула часть крыши одного из зданий.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Наибольшее количество воды зафиксировано на юго-западе столицы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
6 из 14

Много подтоплений наблюдается на проезжей части.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 14

На участке Дмитровского шоссе даже перекрывали движение.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 14

Ливень привел к перебоям в работе трамваев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
9 из 14

Затопило несколько станций метро.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
10 из 14

Коммунальщики начали устранять последствия непогоды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 14
Женщина на одной из улиц в Москве во время дождя.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 14

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Валерий Мельников
13 из 14

Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
14 из 14

Погода в Москве и по области будет неустойчивой всю неделю.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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