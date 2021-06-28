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В Москве затопило станцию метро "Ясенево"

В Москве затопило станцию метро "Ясенево" - РИА Новости, 28.06.2021

В Москве затопило станцию метро "Ясенево"

В Москве после ливня затопило станцию метро "Ясенево". РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:43

2021-06-28T13:43

2021-06-28T17:48

москва

общество

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Москве после ливня затопило станцию метро "Ясенево"."С городской территории поступает большое количество воды. Она попадает в вестибюль и частично на платформу станции. Для обеспечения безопасности пассажиров движение поездов на участке "Теплый стан" — "Новоясеневская" временно остановлено", — сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Спустя некоторое время станцию вновь открыли для входа и выхода пассажиров.Помимо этого, движение приостановили на участке Филевской линии между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская". Вдоль голубой ветки пустили бесплатные автобусы.Как позднее сообщили в дептрансе, движение поездов на Филевской линии восстановили.Примерно в 12:30 на Москву обрушился ливень. По словам синоптиков, за сутки может выпасть до 70 процентов месячной нормы осадков, а наиболее интенсивный дождь ожидается в вечерний час пик.

москва

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2021

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Кадры затопленной станции метро "Ясенево" В Москве затопило станцию метро "Ясенево". Движение на юге оранжевой ветки остановлено. 2021-06-28T13:43 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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москва, общество