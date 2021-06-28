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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/yaponiya-1738909850.html
Япония ужесточает меры на въезд из 41 страны и региона из-за COVID
Япония ужесточает меры на въезд из 41 страны и региона из-за COVID - РИА Новости, 28.06.2021
Япония ужесточает меры на въезд из 41 страны и региона из-за COVID
Начиная с 1 июля Япония ужесточает меры в отношении приехавших из 41 страны и региона, в число которых вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область,... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:00
2021-06-28T15:00
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
япония
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ТОКИО, 28 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Начиная с 1 июля Япония ужесточает меры в отношении приехавших из 41 страны и региона, в число которых вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, говорится в сообщении МИД Японии.Ужесточение мер связано с распространением штамма коронавируса "дельта" , который был впервые обнаружен в Индии.Самые жесткие меры введены против приехавших из Афганистана, Индии, Шри-Ланки, Непала, Пакистана, Мальдив. Они должны будут пройти карантин в установленном властями месте, в течение которого предстоит трижды сдавать тесты на коронавирус.В отношении приехавших из Индонезии, Уганды, Британии, Египта, Бангладеш и Малайзии вводится мера по 6-дневному пребыванию в специально отведенном карантине, во время которого они обязаны будут дважды сдать тесты.Приехавшие из 29 стран, в число которых входит Россия (Москва, Санкт-Петербург, Московская область), Испания, 14 штатов США, Бельгия и другие страны, должны будут пройти трехдневный карантин, по истечении которого они будут обязаны сдать тест на коронавирус.После пребывания в карантине и при условии отрицательного теста прибывшие из указанных стран обязаны до истечения 14-дневного срока после прибытия в Японию находиться на карантине дома или в месте проживания.С 28 декабря Япония перестала выдавать новые визы в связи с распространением так называемого "британского" штамма коронавируса. Таким образом, ужесточение мер коснется граждан Японии и имеющих вид на постоянное жительство иностранцев. Причем для иностранцев из первых групп стран обратный въезд в Японию временно запрещен.
https://ria.ru/20210626/gretsiya-1738714926.html
https://ria.ru/20210622/puteshestviya-1738088358.html
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, япония
Япония ужесточает меры на въезд из 41 страны и региона из-за COVID
15:00 28.06.2021
 
© AP Photo / Eugene HoshikoМужчина в защитной маске проходит мимо рекламного щита в Токио
Мужчина в защитной маске проходит мимо рекламного щита в Токио - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Япония ужесточает меры на въезд из 41 страны и региона, в том числе из Москвы и Петербурга

Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Начиная с 1 июля Япония ужесточает меры в отношении приехавших из 41 страны и региона, в число которых вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, говорится в сообщении МИД Японии.
Ужесточение мер связано с распространением штамма коронавируса "дельта" , который был впервые обнаружен в Индии.
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Самые жесткие меры введены против приехавших из Афганистана, Индии, Шри-Ланки, Непала, Пакистана, Мальдив. Они должны будут пройти карантин в установленном властями месте, в течение которого предстоит трижды сдавать тесты на коронавирус.
В отношении приехавших из Индонезии, Уганды, Британии, Египта, Бангладеш и Малайзии вводится мера по 6-дневному пребыванию в специально отведенном карантине, во время которого они обязаны будут дважды сдать тесты.
Приехавшие из 29 стран, в число которых входит Россия (Москва, Санкт-Петербург, Московская область), Испания, 14 штатов США, Бельгия и другие страны, должны будут пройти трехдневный карантин, по истечении которого они будут обязаны сдать тест на коронавирус.
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Названы правила въезда в страны, с которыми возобновляется авиасообщение
После пребывания в карантине и при условии отрицательного теста прибывшие из указанных стран обязаны до истечения 14-дневного срока после прибытия в Японию находиться на карантине дома или в месте проживания.
С 28 декабря Япония перестала выдавать новые визы в связи с распространением так называемого "британского" штамма коронавируса. Таким образом, ужесточение мер коснется граждан Японии и имеющих вид на постоянное жительство иностранцев. Причем для иностранцев из первых групп стран обратный въезд в Японию временно запрещен.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоЯпония
 
 
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