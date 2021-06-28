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В России за сутки выписали 12 626 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 12 626 человек после COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021
В России за сутки выписали 12 626 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 12 626 человек после COVID-19, за все время - 4 969 340, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:34
2021-06-28T11:34
2021-06-28T11:34
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. За сутки в России выписаны 12 626 человек после COVID-19, за все время - 4 969 340, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 626 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 969 340", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 4433, Подмосковье - 1813, Санкт-Петербурге - 1304.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество
В России за сутки выписали 12 626 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 12 626 человек после COVID-19