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Ялта накопила более чем годовой запас воды в водохранилищах

Ялта накопила более чем годовой запас воды в водохранилищах - РИА Новости, 28.06.2021

Ялта накопила более чем годовой запас воды в водохранилищах

Ялта в результате сильных июньских ливней накопила более чем годовой запаса воды в водохранилищах, сообщила глава городской администрации Янина Павленко. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T20:09

2021-06-28T20:09

2021-06-28T20:09

подтопление на востоке крыма

россия

янина павленко

алушта

керчь

ялта

республика крым

происшествия

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ЯЛТА, 28 июн – РИА Новости. Ялта в результате сильных июньских ливней накопила более чем годовой запаса воды в водохранилищах, сообщила глава городской администрации Янина Павленко."Из хороших новостей. Мы накопили 35 миллионов кубометров запас воды. Этого нам хватит более чем нам год",- сказала Павленко журналистам.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению города Керчь на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, там вышли из берегов реки, были подтоплены улицы и дома. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года подача воды по каналу в республику была прекращена в одностороннем порядке. Водоснабжение обеспечивалось за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последние два года существенно обмелели из-за засухи. В результате из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма власти были вынуждены ввести режимную подачу воды в дома. Особенно остро ситуация с водой была в Симферополе, Ялте и Алуште.

россия

алушта

керчь

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, россия, янина павленко, алушта, керчь, ялта, республика крым, происшествия