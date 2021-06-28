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В Баку начались азербайджано-турецкие военные учения

В Баку начались азербайджано-турецкие военные учения - РИА Новости, 28.06.2021

В Баку начались азербайджано-турецкие военные учения

Совместные азербайджано-турецкие военные учения, в которых задействованы танки, вертолеты и беспилотники, начались в Баку, сообщает минобороны Азербайджана. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:18

2021-06-28T11:18

2021-06-28T11:38

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БАКУ, 28 июн – РИА Новости. Совместные азербайджано-турецкие военные учения, в которых задействованы танки, вертолеты и беспилотники, начались в Баку, сообщает минобороны Азербайджана."Согласно заключенному между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой соглашению о сотрудничестве в военной сфере, с 28 июня в Баку начались совместные тактические учения с боевой стрельбой "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021", - сообщается на сайте азербайджанского военного ведомства.Основной целью учений с участием азербайджанских и турецких военнослужащих является "совершенствование взаимодействия подразделений армий двух стран в ходе проведения боевых операций, развитие у командиров навыков принятия военных решений и управления подразделениями", добавили в министерстве."В учениях, которые продлятся до 30 июня, задействовано до 600 человек личного состава, около 40 танков и другой бронетехники, около 20 артиллерийских орудий и минометов разного калибра, семь боевых и транспортных вертолетов, три беспилотных летательных аппарата, около 50 единиц автомобильной техники", - уточняет минобороны Азербайджана.

https://radiosputnik.ria.ru/20210626/azerbaydzhan-1738748578.html

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минобороны азербайджана, турция, баку, азербайджан, в мире