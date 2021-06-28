https://ria.ru/20210628/pvo-1738845540.html

Главком ВС Мьянмы заявил, что обсудил с Шойгу вопросы ПВО

Главком ВС Мьянмы заявил, что обсудил с Шойгу вопросы ПВО - РИА Новости, 28.06.2021

Главком ВС Мьянмы заявил, что обсудил с Шойгу вопросы ПВО

Верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил в интервью РИА Новости, что... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T06:08

2021-06-28T06:08

2021-06-28T06:08

зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)

россия

национальная лига за демократию (нлд)

сергей шойгу

москва

мьянма

нейпьидо

в мире

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил в интервью РИА Новости, что обсудил на встрече с Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу вопросы противовоздушной обороны, Мьянма намерена расширять систему ПВО для защиты своей национальной безопасности.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. В начале апреля на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.

https://ria.ru/20210628/myanma-1738842523.html

россия

москва

мьянма

нейпьидо

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зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), россия, национальная лига за демократию (нлд), сергей шойгу, москва, мьянма, нейпьидо, в мире