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Главком ВС Мьянмы заявил, что обсудил с Шойгу вопросы ПВО
Главком ВС Мьянмы заявил, что обсудил с Шойгу вопросы ПВО - РИА Новости, 28.06.2021
Главком ВС Мьянмы заявил, что обсудил с Шойгу вопросы ПВО
Верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил в интервью РИА Новости, что... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T06:08
2021-06-28T06:08
зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)
россия
национальная лига за демократию (нлд)
сергей шойгу
москва
мьянма
нейпьидо
в мире
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил в интервью РИА Новости, что обсудил на встрече с Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу вопросы противовоздушной обороны, Мьянма намерена расширять систему ПВО для защиты своей национальной безопасности.Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. В начале апреля на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
https://ria.ru/20210628/myanma-1738842523.html
россия
москва
мьянма
нейпьидо
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зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), россия, национальная лига за демократию (нлд), сергей шойгу, москва, мьянма, нейпьидо, в мире
Главком ВС Мьянмы заявил, что обсудил с Шойгу вопросы ПВО
06:08 28.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Главком ВС Мьянмы заявил, что обсудил с Шойгу вопросы противовоздушной обороны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн заявил в интервью РИА Новости, что обсудил на встрече с Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу вопросы противовоздушной обороны, Мьянма намерена расширять систему ПВО для защиты своей национальной безопасности.
"На встрече в основном обсуждались вопросы противовоздушной обороны, есть двусторонний интерес к расширению сотрудничества в этой сфере. Наша страна находится в сфере интересов крупных держав, поэтому нам нужно расширять наше ПВО для нашей национальной безопасности", - сказал Мин Аун Хлайн.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. В начале апреля на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
Полная луна над Пагодой Шведагона в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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Мьянма хочет расширять военное сотрудничество с Россией
 
Зо Мин Тун (Глава информационной группы Государственного административного совета Мьянмы, генерал-майор)РоссияНациональная лига за демократию (НЛД)Сергей ШойгуМоскваМьянмаНейпьидоВ мире
 
 
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