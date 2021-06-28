Путин рассчитывает на диалог Компартии Китая с российскими партиями
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы в формате видеоконференции
Путин рассчитывает на развитие диалога Компартии Китая с ведущими российскими партиями
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина со столетием создания Коммунистической партии Китая и заявил, что дальнейшее развитие диалога КПК с ведущими партиями России будет способствовать углублению взаимодействия и доверия между двумя странами.
Беседа двух лидеров состоялась в понедельник в формате видеоконференции. Встреча была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
"Пользуясь возможностью, хотел бы лично поздравить вас ... с ещё одной знаменательной датой – 100-летием основания Коммунистической партии Китая. КНР встречает этот юбилей новыми достижениями как в социально-экономическом развитии страны, так и на международной арене", - обратился Путин к коллеге.
Он отметил, что Советский Союз в своё время "активно поддерживал китайских коммунистов в их революционной борьбе, оказал весомое содействие в партийном и государственном строительстве в период становления нового Китая". По его словам, "в России хранят память о славных страницах совместной истории".
"Связи по партийной линии являются важной составляющей частью всего комплекса двусторонних отношений. Рассчитываю, что дальнейшее развитие диалога с КПК ведущих российских партий будет способствовать ещё большему углублению взаимодействия, взаимопонимания и доверия между нашими странами", - подчеркнул Путин.
Президент РФ напомнил, что в Москве создан музей, посвящённый VI съезду компартии Китая, который состоялся в СССР в 1928 году. "И по просьбе китайских коллег действительно нашим архивным ведомством была подготовлена подборка материалов, связанных с периодом зарождения коммунистического движения в Китае", - уточнил он.