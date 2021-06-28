https://ria.ru/20210628/putin-1738900293.html

Путин рассчитывает на диалог Компартии Китая с российскими партиями

Путин рассчитывает на диалог Компартии Китая с российскими партиями - РИА Новости, 28.06.2021

Путин рассчитывает на диалог Компартии Китая с российскими партиями

Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина со столетием создания Коммунистической партии Китая и заявил, что дальнейшее развитие... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:04

2021-06-28T14:04

2021-06-28T14:04

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си цзиньпин

владимир путин

москва

китай

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина со столетием создания Коммунистической партии Китая и заявил, что дальнейшее развитие диалога КПК с ведущими партиями России будет способствовать углублению взаимодействия и доверия между двумя странами.Беседа двух лидеров состоялась в понедельник в формате видеоконференции. Встреча была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве."Пользуясь возможностью, хотел бы лично поздравить вас ... с ещё одной знаменательной датой – 100-летием основания Коммунистической партии Китая. КНР встречает этот юбилей новыми достижениями как в социально-экономическом развитии страны, так и на международной арене", - обратился Путин к коллеге.Он отметил, что Советский Союз в своё время "активно поддерживал китайских коммунистов в их революционной борьбе, оказал весомое содействие в партийном и государственном строительстве в период становления нового Китая". По его словам, "в России хранят память о славных страницах совместной истории".Президент РФ напомнил, что в Москве создан музей, посвящённый VI съезду компартии Китая, который состоялся в СССР в 1928 году. "И по просьбе китайских коллег действительно нашим архивным ведомством была подготовлена подборка материалов, связанных с периодом зарождения коммунистического движения в Китае", - уточнил он.

https://ria.ru/20210628/putin-1738896835.html

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