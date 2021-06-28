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Путин рассчитывает на диалог Компартии Китая с российскими партиями
Путин рассчитывает на диалог Компартии Китая с российскими партиями - РИА Новости, 28.06.2021
Путин рассчитывает на диалог Компартии Китая с российскими партиями
Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина со столетием создания Коммунистической партии Китая и заявил, что дальнейшее развитие... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:04
2021-06-28T14:04
россия
си цзиньпин
владимир путин
москва
китай
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина со столетием создания Коммунистической партии Китая и заявил, что дальнейшее развитие диалога КПК с ведущими партиями России будет способствовать углублению взаимодействия и доверия между двумя странами.Беседа двух лидеров состоялась в понедельник в формате видеоконференции. Встреча была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве."Пользуясь возможностью, хотел бы лично поздравить вас ... с ещё одной знаменательной датой – 100-летием основания Коммунистической партии Китая. КНР встречает этот юбилей новыми достижениями как в социально-экономическом развитии страны, так и на международной арене", - обратился Путин к коллеге.Он отметил, что Советский Союз в своё время "активно поддерживал китайских коммунистов в их революционной борьбе, оказал весомое содействие в партийном и государственном строительстве в период становления нового Китая". По его словам, "в России хранят память о славных страницах совместной истории".Президент РФ напомнил, что в Москве создан музей, посвящённый VI съезду компартии Китая, который состоялся в СССР в 1928 году. "И по просьбе китайских коллег действительно нашим архивным ведомством была подготовлена подборка материалов, связанных с периодом зарождения коммунистического движения в Китае", - уточнил он.
https://ria.ru/20210628/putin-1738896835.html
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россия, си цзиньпин, владимир путин, москва, китай, в мире
Путин рассчитывает на диалог Компартии Китая с российскими партиями
14:04 28.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы в формате видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Путин рассчитывает на развитие диалога Компартии Китая с ведущими российскими партиями

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина со столетием создания Коммунистической партии Китая и заявил, что дальнейшее развитие диалога КПК с ведущими партиями России будет способствовать углублению взаимодействия и доверия между двумя странами.
Беседа двух лидеров состоялась в понедельник в формате видеоконференции. Встреча была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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"Пользуясь возможностью, хотел бы лично поздравить вас ... с ещё одной знаменательной датой – 100-летием основания Коммунистической партии Китая. КНР встречает этот юбилей новыми достижениями как в социально-экономическом развитии страны, так и на международной арене", - обратился Путин к коллеге.
Он отметил, что Советский Союз в своё время "активно поддерживал китайских коммунистов в их революционной борьбе, оказал весомое содействие в партийном и государственном строительстве в период становления нового Китая". По его словам, "в России хранят память о славных страницах совместной истории".
"Связи по партийной линии являются важной составляющей частью всего комплекса двусторонних отношений. Рассчитываю, что дальнейшее развитие диалога с КПК ведущих российских партий будет способствовать ещё большему углублению взаимодействия, взаимопонимания и доверия между нашими странами", - подчеркнул Путин.
Президент РФ напомнил, что в Москве создан музей, посвящённый VI съезду компартии Китая, который состоялся в СССР в 1928 году. "И по просьбе китайских коллег действительно нашим архивным ведомством была подготовлена подборка материалов, связанных с периодом зарождения коммунистического движения в Китае", - уточнил он.
Президент РФ В. Путин провел беседу с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 13:42
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