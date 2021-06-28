https://ria.ru/20210628/putin-1738899191.html

Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в сфере мирного атома

Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в сфере мирного атома - РИА Новости, 28.06.2021

Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в сфере мирного атома

Сотрудничество России и Китая в сфере мирного атома вышло на качественно новый уровень, укрепляется кооперация стран в области финансов, заявил президент России РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:56

2021-06-28T13:56

2021-06-28T13:56

россия

си цзиньпин

владимир путин

китай

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в сфере мирного атома вышло на качественно новый уровень, укрепляется кооперация стран в области финансов, заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции с лидером КНР Си Цзиньпином.По словам Путина, сейчас успешно реализуется целый ряд важных проектов в авиа- и автомобилестроении, горнорудной и лесной отраслях, стратегический характер приобрело двустороннее энергетическое партнерство."На качественно новый уровень вышло сотрудничество в сфере мирного атома. Укрепляется кооперация в области финансов, включая использование национальных валют в двусторонних расчетах", - сказал он.

https://ria.ru/20210628/putin-1738894986.html

россия

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире