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Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в сфере мирного атома
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в сфере мирного атома - РИА Новости, 28.06.2021
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в сфере мирного атома
Сотрудничество России и Китая в сфере мирного атома вышло на качественно новый уровень, укрепляется кооперация стран в области финансов, заявил президент России РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:56
2021-06-28T13:56
2021-06-28T13:56
россия
си цзиньпин
владимир путин
китай
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в сфере мирного атома вышло на качественно новый уровень, укрепляется кооперация стран в области финансов, заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции с лидером КНР Си Цзиньпином.По словам Путина, сейчас успешно реализуется целый ряд важных проектов в авиа- и автомобилестроении, горнорудной и лесной отраслях, стратегический характер приобрело двустороннее энергетическое партнерство."На качественно новый уровень вышло сотрудничество в сфере мирного атома. Укрепляется кооперация в области финансов, включая использование национальных валют в двусторонних расчетах", - сказал он.
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россия, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире
Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая в сфере мирного атома
Путин заявил, что сотрудничество России и Китая в сфере мирного атома вышло на новый уровень