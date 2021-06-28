https://ria.ru/20210628/putin-1738896835.html
Путин заявил о решимости превратить общую границу с Китаем в пояс мира
Путин заявил о решимости превратить общую границу с Китаем в пояс мира - РИА Новости, 28.06.2021
Путин заявил о решимости превратить общую границу с Китаем в пояс мира
Президент России Владимир Путин назвал важным, что Москва и Пекин зафиксировали отсутствие взаимных территориальных претензий и полны решимости превратить общую РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:45
2021-06-28T13:45
2021-06-28T13:56
си цзиньпин
владимир путин
москва
россия
китай
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важным, что Москва и Пекин зафиксировали отсутствие взаимных территориальных претензий и полны решимости превратить общую границу в пояс вечного мира."Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим – мы и наши команды – и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России", - добавил президент РФ.
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си цзиньпин, владимир путин, москва, россия, китай, в мире
Путин заявил о решимости превратить общую границу с Китаем в пояс мира
13:45 28.06.2021 (обновлено: 13:56 28.06.2021)
Путин заявил о решимости России и Китая превратить общую границу в пояс вечного мира