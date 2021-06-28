https://ria.ru/20210628/putin-1738896835.html

Путин заявил о решимости превратить общую границу с Китаем в пояс мира

Путин заявил о решимости превратить общую границу с Китаем в пояс мира - РИА Новости, 28.06.2021

Путин заявил о решимости превратить общую границу с Китаем в пояс мира

Президент России Владимир Путин назвал важным, что Москва и Пекин зафиксировали отсутствие взаимных территориальных претензий и полны решимости превратить общую РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:45

2021-06-28T13:45

2021-06-28T13:56

си цзиньпин

владимир путин

москва

россия

китай

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важным, что Москва и Пекин зафиксировали отсутствие взаимных территориальных претензий и полны решимости превратить общую границу в пояс вечного мира."Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим – мы и наши команды – и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20210628/putin-1738895892.html

москва

россия

китай

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си цзиньпин, владимир путин, москва, россия, китай, в мире