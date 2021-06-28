https://ria.ru/20210628/putin-1738895892.html

Путин рассказал о стабилизирующей роли российско-китайской координации

Путин рассказал о стабилизирующей роли российско-китайской координации - РИА Новости, 28.06.2021

Путин рассказал о стабилизирующей роли российско-китайской координации

Российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах в условиях усиливающейся геополитической турбулентности, заявил президент России... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:41

2021-06-28T13:41

2021-06-28T13:56

россия

корейский полуостров

шос

китай

сирия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах в условиях усиливающейся геополитической турбулентности, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.Российский президент также отметил, что страны активно работают на площадке ШОС.

https://ria.ru/20210628/putin-1738896835.html

россия

корейский полуостров

китай

сирия

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россия, корейский полуостров, шос, китай, сирия, владимир путин, в мире