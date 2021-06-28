Путин рассказал о стабилизирующей роли российско-китайской координации
13:41 28.06.2021 (обновлено: 13:56 28.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время беседы в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином
Путин рассказал о стабилизирующей роли российско-китайской координации
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах в условиях усиливающейся геополитической турбулентности, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
"В условиях усиливающейся геополитической турбулентности, слома договорённостей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных уголках мира российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах, в том числе по таким острым вопросам международной повестки дня, как урегулирование ситуации на Корейском полуострове, в Сирии, Афганистане, возобновление плана действий по иранской ядерной программе", - сказал Путин.
Российский президент также отметил, что страны активно работают на площадке ШОС.