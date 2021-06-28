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Путин рассказал о росте товарооборота России и Китая
Путин рассказал о росте товарооборота России и Китая - РИА Новости, 28.06.2021
Путин рассказал о росте товарооборота России и Китая
В январе-апреле рост товарооборота России и Китая превысил 22%, можно рассчитывать, что по итогам года будут достигнуты новые рекорды, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:38
2021-06-28T13:55
си цзиньпин
владимир путин
экономика
россия
китай
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В январе-апреле рост товарооборота России и Китая превысил 22%, можно рассчитывать, что по итогам года будут достигнуты новые рекорды, заявил президент РФ Владимир Путин."С 2001 года взаимный товарооборот вырос в 14 раз. Несмотря на глобальные финансовые кризисы и нынешнюю пандемию коронавируса, он растёт. И сейчас мы видим уверенную положительную динамику. В январе-апреле рост превысил 22%, то есть можно рассчитывать, что по итогам года будут достигнуты новые рекордные показатели торговли", - сказал Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции.
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си цзиньпин, владимир путин, экономика, россия, китай, в мире
Путин рассказал о росте товарооборота России и Китая
13:38 28.06.2021 (обновлено: 13:55 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел беседу с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ В. Путин провел беседу с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин заявил, что рост товарооборота России и Китая превысил 22%

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В январе-апреле рост товарооборота России и Китая превысил 22%, можно рассчитывать, что по итогам года будут достигнуты новые рекорды, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С 2001 года взаимный товарооборот вырос в 14 раз. Несмотря на глобальные финансовые кризисы и нынешнюю пандемию коронавируса, он растёт. И сейчас мы видим уверенную положительную динамику. В январе-апреле рост превысил 22%, то есть можно рассчитывать, что по итогам года будут достигнуты новые рекордные показатели торговли", - сказал Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции.
Образец межгосударственного сотрудничества в XXI веке – Путин об отношениях с КНР - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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