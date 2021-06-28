https://ria.ru/20210628/putin-1738894986.html

Путин рассказал о росте товарооборота России и Китая

Путин рассказал о росте товарооборота России и Китая - РИА Новости, 28.06.2021

Путин рассказал о росте товарооборота России и Китая

В январе-апреле рост товарооборота России и Китая превысил 22%, можно рассчитывать, что по итогам года будут достигнуты новые рекорды, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:38

2021-06-28T13:38

2021-06-28T13:55

си цзиньпин

владимир путин

экономика

россия

китай

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В январе-апреле рост товарооборота России и Китая превысил 22%, можно рассчитывать, что по итогам года будут достигнуты новые рекорды, заявил президент РФ Владимир Путин."С 2001 года взаимный товарооборот вырос в 14 раз. Несмотря на глобальные финансовые кризисы и нынешнюю пандемию коронавируса, он растёт. И сейчас мы видим уверенную положительную динамику. В январе-апреле рост превысил 22%, то есть можно рассчитывать, что по итогам года будут достигнуты новые рекордные показатели торговли", - сказал Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции.

https://ria.ru/20210628/sotrudnichestvo-1738895104.html

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си цзиньпин, владимир путин, экономика, россия, китай, в мире