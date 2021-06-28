https://ria.ru/20210628/putin-1738882742.html
Путин и Си Цзиньпин пообщаются по закрытому спецканалу видеосвязи
Путин и Си Цзиньпин пообщаются по закрытому спецканалу видеосвязи - РИА Новости, 28.06.2021
Путин и Си Цзиньпин пообщаются по закрытому спецканалу видеосвязи
Видеоконференция президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в понедельник пройдет по специальному закрытому каналу, что означает "самый... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:21
2021-06-28T12:21
2021-06-28T12:21
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си цзиньпин
дмитрий песков
владимир путин
москва
китай
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Видеоконференция президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в понедельник пройдет по специальному закрытому каналу, что означает "самый высокий гриф секретности переговоров" и свидетельствует об "особом доверительном" характере партнерских отношений между странами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин в понедельник проведет видеоконференцию с Си Цзиньпином по случаю 20 лет со дня подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот договор был подписан в июле 2001 года Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем в Москве. В марте Россия и Китай договорились об автоматическом продлении договора на очередной пятилетний срок."Буквально через несколько минут начнется пресс-конференция президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Осуществляется она по специальному закрытому каналу видеосвязи, который позволяет лидерам России и Китая осуществлять переговоры с самым высоким грифом секретности", - сказал Песков журналистам."Наличие такого канала, безусловно, свидетельствует об особом доверительном партнерском характере отношений между нашими странами", - отметил представитель Кремля.
https://ria.ru/20210628/protsvetanie-1738846125.html
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россия, си цзиньпин, дмитрий песков, владимир путин, москва, китай, в мире
Путин и Си Цзиньпин пообщаются по закрытому спецканалу видеосвязи
Видеоконференция Путина и Си Цзиньпина в понедельник пройдет по специальному закрытому каналу