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В РЭО назвали условия для переработки одноразовых стаканчиков
В РЭО назвали условия для переработки одноразовых стаканчиков - РИА Новости, 28.06.2021
В РЭО назвали условия для переработки одноразовых стаканчиков
Технология переработки одноразовых стаканчиков есть, но для её использования необходимо обеспечить унификацию стаканчиков и возможность их сбора большими... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:05
2021-06-28T11:13
россия
алексей макрушин
российский экологический оператор
экология
экономика
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Технология переработки одноразовых стаканчиков есть, но для её использования необходимо обеспечить унификацию стаканчиков и возможность их сбора большими партиями, сообщил РИА новости заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин."Стаканчики можно перерабатывать, они в основном состоят из картона и тонкого слоя полимера. Сначала отмывается картон, а потом полимер, который остается, высушивается и также направляется на переработку. Вопрос заключается в том, что стаканчики не столько сложно перерабатывать, сколько их тяжело извлечь из отходов", - сказал Макрушин.Он добавил, что технологии есть, но есть и проблемы. Стаканчики немного отличаются между собой, поэтому необходимо двигаться по пути унификации упаковки. Перерабатывать в этом случае будет проще.По словам Макрушина, все, что извлекается из отходов в большом количестве, можно перерабатывать."Если "Макдоналдс" или какие-то другие большие сети будут собирать в большом количестве стаканчики, они точно будут перерабатываться", - сказал Макрушин.Ранее региональным оператор Москвы и Подмосковья ГК "Эколайн" объявили о совместном проекте с "Макдоналдс" по сбору и переработке стаканчиков. Как уточнили РИА Новости в "Эколайн", на переработку были отправлены 3,2 тонны стаканчиков: 700 килограммов отправились на предприятие в Липецке, а остальное - в Солнечногорске.Российский экологический оператор является госоператором, который осуществляет реформу сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно указу президента, к 2030 году все ТКО в России должны попадать на сортировку, а объёмы захоронения на полигоне снизиться на 50%. Одноразовые, мелкие пластиковые изделия крайне сложно отсортировать и отправить на переработку.Читайте полный текст интервью Алексея Макрушина &gt;&gt;
https://ria.ru/20210528/palochki-1734568362.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201119/stakanchik-1585418355.html
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россия, алексей макрушин, российский экологический оператор, экология, экономика
В РЭО назвали условия для переработки одноразовых стаканчиков
11:05 28.06.2021 (обновлено: 11:13 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПластиковая посуда
Пластиковая посуда - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В РЭО заявили, что для переработки одноразовых стаканчиков необходимо обеспечить их унификацию

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Технология переработки одноразовых стаканчиков есть, но для её использования необходимо обеспечить унификацию стаканчиков и возможность их сбора большими партиями, сообщил РИА новости заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин.
"Стаканчики можно перерабатывать, они в основном состоят из картона и тонкого слоя полимера. Сначала отмывается картон, а потом полимер, который остается, высушивается и также направляется на переработку. Вопрос заключается в том, что стаканчики не столько сложно перерабатывать, сколько их тяжело извлечь из отходов", - сказал Макрушин.
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Он добавил, что технологии есть, но есть и проблемы. Стаканчики немного отличаются между собой, поэтому необходимо двигаться по пути унификации упаковки. Перерабатывать в этом случае будет проще.
По словам Макрушина, все, что извлекается из отходов в большом количестве, можно перерабатывать.
"Если "Макдоналдс" или какие-то другие большие сети будут собирать в большом количестве стаканчики, они точно будут перерабатываться", - сказал Макрушин.
Ранее региональным оператор Москвы и Подмосковья ГК "Эколайн" объявили о совместном проекте с "Макдоналдс" по сбору и переработке стаканчиков. Как уточнили РИА Новости в "Эколайн", на переработку были отправлены 3,2 тонны стаканчиков: 700 килограммов отправились на предприятие в Липецке, а остальное - в Солнечногорске.
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Вредят и людям, и природе. Бумажные стаканчики оказались опасныОтказ от пластиковой тары в пользу органической, в том числе бумажной – многолетний тренд. Однако и здесь нужно знать меру. К примеру, не пить горячие напитки из бумажных стаканчиков.
Российский экологический оператор является госоператором, который осуществляет реформу сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно указу президента, к 2030 году все ТКО в России должны попадать на сортировку, а объёмы захоронения на полигоне снизиться на 50%. Одноразовые, мелкие пластиковые изделия крайне сложно отсортировать и отправить на переработку.
Читайте полный текст интервью Алексея Макрушина >>
 
РоссияАлексей МакрушинРоссийский экологический операторЭкологияЭкономика
 
 
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