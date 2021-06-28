В РЭО назвали условия для переработки одноразовых стаканчиков
11:05 28.06.2021 (обновлено: 11:13 28.06.2021)
В РЭО заявили, что для переработки одноразовых стаканчиков необходимо обеспечить их унификацию
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Технология переработки одноразовых стаканчиков есть, но для её использования необходимо обеспечить унификацию стаканчиков и возможность их сбора большими партиями, сообщил РИА новости заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин.
"Стаканчики можно перерабатывать, они в основном состоят из картона и тонкого слоя полимера. Сначала отмывается картон, а потом полимер, который остается, высушивается и также направляется на переработку. Вопрос заключается в том, что стаканчики не столько сложно перерабатывать, сколько их тяжело извлечь из отходов", - сказал Макрушин.
Он добавил, что технологии есть, но есть и проблемы. Стаканчики немного отличаются между собой, поэтому необходимо двигаться по пути унификации упаковки. Перерабатывать в этом случае будет проще.
По словам Макрушина, все, что извлекается из отходов в большом количестве, можно перерабатывать.
"Если "Макдоналдс" или какие-то другие большие сети будут собирать в большом количестве стаканчики, они точно будут перерабатываться", - сказал Макрушин.
Ранее региональным оператор Москвы и Подмосковья ГК "Эколайн" объявили о совместном проекте с "Макдоналдс" по сбору и переработке стаканчиков. Как уточнили РИА Новости в "Эколайн", на переработку были отправлены 3,2 тонны стаканчиков: 700 килограммов отправились на предприятие в Липецке, а остальное - в Солнечногорске.
Российский экологический оператор является госоператором, который осуществляет реформу сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно указу президента, к 2030 году все ТКО в России должны попадать на сортировку, а объёмы захоронения на полигоне снизиться на 50%. Одноразовые, мелкие пластиковые изделия крайне сложно отсортировать и отправить на переработку.