https://ria.ru/20210628/pererabotka-1738865933.html

В РЭО назвали условия для переработки одноразовых стаканчиков

В РЭО назвали условия для переработки одноразовых стаканчиков - РИА Новости, 28.06.2021

В РЭО назвали условия для переработки одноразовых стаканчиков

Технология переработки одноразовых стаканчиков есть, но для её использования необходимо обеспечить унификацию стаканчиков и возможность их сбора большими... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:05

2021-06-28T11:05

2021-06-28T11:13

россия

алексей макрушин

российский экологический оператор

экология

экономика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Технология переработки одноразовых стаканчиков есть, но для её использования необходимо обеспечить унификацию стаканчиков и возможность их сбора большими партиями, сообщил РИА новости заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин."Стаканчики можно перерабатывать, они в основном состоят из картона и тонкого слоя полимера. Сначала отмывается картон, а потом полимер, который остается, высушивается и также направляется на переработку. Вопрос заключается в том, что стаканчики не столько сложно перерабатывать, сколько их тяжело извлечь из отходов", - сказал Макрушин.Он добавил, что технологии есть, но есть и проблемы. Стаканчики немного отличаются между собой, поэтому необходимо двигаться по пути унификации упаковки. Перерабатывать в этом случае будет проще.По словам Макрушина, все, что извлекается из отходов в большом количестве, можно перерабатывать."Если "Макдоналдс" или какие-то другие большие сети будут собирать в большом количестве стаканчики, они точно будут перерабатываться", - сказал Макрушин.Ранее региональным оператор Москвы и Подмосковья ГК "Эколайн" объявили о совместном проекте с "Макдоналдс" по сбору и переработке стаканчиков. Как уточнили РИА Новости в "Эколайн", на переработку были отправлены 3,2 тонны стаканчиков: 700 килограммов отправились на предприятие в Липецке, а остальное - в Солнечногорске.Российский экологический оператор является госоператором, который осуществляет реформу сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно указу президента, к 2030 году все ТКО в России должны попадать на сортировку, а объёмы захоронения на полигоне снизиться на 50%. Одноразовые, мелкие пластиковые изделия крайне сложно отсортировать и отправить на переработку.Читайте полный текст интервью Алексея Макрушина >>

https://ria.ru/20210528/palochki-1734568362.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/stakanchik-1585418355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей макрушин, российский экологический оператор, экология, экономика