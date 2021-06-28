https://ria.ru/20210628/otvod-1738693209.html

Врач рассказала, кому дают справку о медотводе от прививки против COVID

Врач рассказала, кому дают справку о медотводе от прививки против COVID - РИА Новости, 28.06.2021

Врач рассказала, кому дают справку о медотводе от прививки против COVID

Строгих противопоказаний от вакцинации, если опираться на данные от мирового сообщества, нет, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T03:20

2021-06-28T03:20

2021-06-28T07:46

распространение коронавируса

bestdoctor

юлия ткаченко

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_aa3ae89c794a12e9bdf15de0724758a6.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Строгих противопоказаний от вакцинации, если опираться на данные от мирового сообщества, нет, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.По ее словам, можно получить медицинский отвод, если есть острое заболевание — например, ОРВИ, вирусные инфекции или обострение хронического заболевания.Онкология, гематология, аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, ВИЧ-инфекции строгими противопоказаниями к вакцинации не являются, заключила Ткаченко.

https://ria.ru/20210618/sertifikat-1737640403.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

bestdoctor, юлия ткаченко, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, общество