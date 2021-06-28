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Врач рассказала, кому дают справку о медотводе от прививки против COVID
Врач рассказала, кому дают справку о медотводе от прививки против COVID - РИА Новости, 28.06.2021
Врач рассказала, кому дают справку о медотводе от прививки против COVID
Строгих противопоказаний от вакцинации, если опираться на данные от мирового сообщества, нет, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T03:20
2021-06-28T07:46
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Строгих противопоказаний от вакцинации, если опираться на данные от мирового сообщества, нет, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.По ее словам, можно получить медицинский отвод, если есть острое заболевание — например, ОРВИ, вирусные инфекции или обострение хронического заболевания.Онкология, гематология, аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, ВИЧ-инфекции строгими противопоказаниями к вакцинации не являются, заключила Ткаченко.
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bestdoctor, юлия ткаченко, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, общество

Врач рассказала, кому дают справку о медотводе от прививки против COVID

03:20 28.06.2021 (обновлено: 07:46 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрививка
Прививка - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Строгих противопоказаний от вакцинации, если опираться на данные от мирового сообщества, нет, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.
"Одно из противопоказаний к вакцинации связано с аллергией. Если на первый компонент вакцины была тяжелая аллергическая реакция, врач-терапевт пишет медицинский отвод от второго компонента. Если же у человека были тяжелые аллергии на другие прививки, нужно проверять сходство по компонентам с врачом-терапевтом. В этом случае терапевт проводит осмотр, смотрит медицинские документы и принимает решение о медицинском отводе", — объяснила врач.
По ее словам, можно получить медицинский отвод, если есть острое заболевание — например, ОРВИ, вирусные инфекции или обострение хронического заболевания.
Онкология, гематология, аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, ВИЧ-инфекции строгими противопоказаниями к вакцинации не являются, заключила Ткаченко.
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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Распространение коронавирусаBestDoctorЮлия ТкаченкоВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияОбщество
 
 
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