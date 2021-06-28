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Врач рассказала, кому дают справку о медотводе от прививки против COVID
Врач рассказала, кому дают справку о медотводе от прививки против COVID - РИА Новости, 28.06.2021
Врач рассказала, кому дают справку о медотводе от прививки против COVID
Строгих противопоказаний от вакцинации, если опираться на данные от мирового сообщества, нет, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T03:20
2021-06-28T03:20
2021-06-28T07:46
распространение коронавируса
bestdoctor
юлия ткаченко
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Строгих противопоказаний от вакцинации, если опираться на данные от мирового сообщества, нет, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.По ее словам, можно получить медицинский отвод, если есть острое заболевание — например, ОРВИ, вирусные инфекции или обострение хронического заболевания.Онкология, гематология, аутоиммунные заболевания, сахарный диабет, ВИЧ-инфекции строгими противопоказаниями к вакцинации не являются, заключила Ткаченко.
https://ria.ru/20210618/sertifikat-1737640403.html
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