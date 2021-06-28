Оружейники оценили потери из-за ужесточения закона
11:57 28.06.2021 (обновлено: 12:52 28.06.2021)
Российские оружейники предрекли миллиардные потери отрасли из-за ужесточения закона
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вступление в силу поправок к закону об оружии существенно скажется на отрасли, пишет РБК со ссылкой на исполнительного директора Союза оружейников Владимира Жихарева.
По его словам, сфера суммарно будет недополучать около пяти миллиардов рублей прибыли ежегодно, а около девяти тысяч работников могут в скором времени попасть под сокращение. Примерно 75 процентов российских оружейных магазинов в течение полугода окажутся на грани закрытия, подчеркнул Жихарев.
В свою очередь, советник гендиректора предприятия "Молот-Оружие" Василий Нагаев заявил, что под ограничения попадет порядка 80 процентов всей выпускаемой продукции. При этом сокращение рынка даже на 10-15 процентов приведет к остановке производства или масштабным увольнениям.
В Росгвардии ответили, что поправки, наоборот, поспособствуют развитию отрасли за счет повышения защищенности общественных отношений в сфере оборота оружия.
После майской трагедии в казанской школе, где 19-летний студент убил девять человек и ранил еще 24, Владимир Путин поручил ужесточить законы. Госдума и Совфед одобрили документ, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на оружие и повышает возраст для покупки охотничьего и некоторых видов средств самообороны с 18 до 21 года.
Помимо прочего, теперь лицензию на оружие аннулируют, если владелец не представит его представителям власти в нужное время для осмотра или не даст доступ к местам хранения. Также запрещается держать дома списанное оружие без уведомления об этом подразделений Росгвардии.
17 июня, 13:58Юрист раскритиковал поправки в оружейные законы России