https://ria.ru/20210628/oruzhie-1738876815.html

Оружейники оценили потери из-за ужесточения закона

Оружейники оценили потери из-за ужесточения закона - РИА Новости, 28.06.2021

Оружейники оценили потери из-за ужесточения закона

Вступление в силу поправок к закону об оружии существенно скажется на отрасли, пишет РБК со ссылкой на исполнительного директора Союза оружейников Владимира... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:57

2021-06-28T11:57

2021-06-28T12:52

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

владимир жихарев

госдума рф

владимир путин

казань

общество

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вступление в силу поправок к закону об оружии существенно скажется на отрасли, пишет РБК со ссылкой на исполнительного директора Союза оружейников Владимира Жихарева.По его словам, сфера суммарно будет недополучать около пяти миллиардов рублей прибыли ежегодно, а около девяти тысяч работников могут в скором времени попасть под сокращение. Примерно 75 процентов российских оружейных магазинов в течение полугода окажутся на грани закрытия, подчеркнул Жихарев.В свою очередь, советник гендиректора предприятия "Молот-Оружие" Василий Нагаев заявил, что под ограничения попадет порядка 80 процентов всей выпускаемой продукции. При этом сокращение рынка даже на 10-15 процентов приведет к остановке производства или масштабным увольнениям.В Росгвардии ответили, что поправки, наоборот, поспособствуют развитию отрасли за счет повышения защищенности общественных отношений в сфере оборота оружия.После майской трагедии в казанской школе, где 19-летний студент убил девять человек и ранил еще 24, Владимир Путин поручил ужесточить законы. Госдума и Совфед одобрили документ, который вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на оружие и повышает возраст для покупки охотничьего и некоторых видов средств самообороны с 18 до 21 года.Помимо прочего, теперь лицензию на оружие аннулируют, если владелец не представит его представителям власти в нужное время для осмотра или не даст доступ к местам хранения. Также запрещается держать дома списанное оружие без уведомления об этом подразделений Росгвардии.

https://ria.ru/20210602/opros-1735230159.html

https://ria.ru/20210603/shkoly-1735392738.html

https://ria.ru/20210617/oruzhie-1737395206.html

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир жихарев, госдума рф, владимир путин, казань, общество