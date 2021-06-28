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В Москве началась пилотная вакцинация мигрантов от коронавируса
В Москве началась пилотная вакцинация мигрантов от коронавируса - РИА Новости, 28.06.2021
В Москве началась пилотная вакцинация мигрантов от коронавируса
В Москве в пилотном режиме началась вакцинация от коронавируса для мигрантов, заявил журналистам мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:49
2021-06-28T16:18
коронавирус в россии
евразийский экономический союз
здоровье - общество
сергей собянин
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общество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Москве в пилотном режиме началась вакцинация от коронавируса для мигрантов, заявил журналистам мэр города Сергей Собянин.Прививать иностранных работников будут по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача столицы.Московские власти хотят сделать вакцинацию более доступной для трудовых мигрантов. По словам Собянина, в дальнейшем планируется прививать и другие группы иностранных граждан, в том числе самозанятых.На первом этапе процедуру будут проводить "Спутником Лайт".Стоимость прививкиВакцинация стоит 1300 рублей, ее оплачивает работодатель, указали в пресс-службе мэра и правительства столицы.Там пояснили, что после рассмотрения заявок от организаций назначают дату процедуры для каждой из них. Доставка иностранных работников в пункты вакцинации осуществляет работодателя.Списки должны содержать наименование организации, ФИО, дату рождения и паспортные данные сотрудников, а также тип документа, который считается основанием для вакцинации. Это может патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание (не касается мигрантов из стран — членов ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии).Перед процедурой иностранные работники проходят осмотр у врача.Пункты вакцинацииМногофункциональный миграционный центр в Сахарово расположен в поселении Вороновское, 64-й километр Варшавского шоссе, дом 1, строение 47. Пункт вакцинации открыт с 09:00 до 21:00. Его пропускная способность — более двух тысяч человек в день. Здесь работают два врача и 12 медицинских сестер из городской поликлиники номер 175 и консультативно-диагностической поликлиники номер 121. Им помогают 12 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и три администратора.Согласно материалам пресс-службы правительства Москвы, 29 июня планируют открыть еще один пункт вакцинации трудовых мигрантов — на территории ТЦ Садовод (улица Верхние поля, дом 54, строение 15). Он будет открыт с 08:00 до 20:00, пропускная способность — более двух тысяч человек в день. Там будут работать три врача и 16 медицинских сестер из городских поликлиник номер 9, 19 и 109, а также 16 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и четыре администратора.
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коронавирус в россии, евразийский экономический союз, здоровье - общество, сергей собянин, москва, белоруссия, армения, общество
В Москве началась пилотная вакцинация мигрантов от коронавируса
14:49 28.06.2021 (обновлено: 16:18 28.06.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. МишинаВ миграционном центре в деревне Сахарово началась вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19
В миграционном центре в деревне Сахарово началась вакцинация трудовых мигрантов от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишина

Сергей Собянин сообщил о старте вакцинации от коронавируса для мигрантов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Москве в пилотном режиме началась вакцинация от коронавируса для мигрантов, заявил журналистам мэр города Сергей Собянин.
Прививать иностранных работников будут по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача столицы.
Московские власти хотят сделать вакцинацию более доступной для трудовых мигрантов. По словам Собянина, в дальнейшем планируется прививать и другие группы иностранных граждан, в том числе самозанятых.
На первом этапе процедуру будут проводить "Спутником Лайт".
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на итоговом заседании коллегии министерства здравоохранения Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве

Стоимость прививки

Вакцинация стоит 1300 рублей, ее оплачивает работодатель, указали в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Там пояснили, что после рассмотрения заявок от организаций назначают дату процедуры для каждой из них. Доставка иностранных работников в пункты вакцинации осуществляет работодателя.
Списки должны содержать наименование организации, ФИО, дату рождения и паспортные данные сотрудников, а также тип документа, который считается основанием для вакцинации. Это может патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание (не касается мигрантов из стран — членов ЕАЭСАрмении, Беларуси, Казахстана и Киргизии).
Перед процедурой иностранные работники проходят осмотр у врача.
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18 июня, 12:41

Пункты вакцинации

Многофункциональный миграционный центр в Сахарово расположен в поселении Вороновское, 64-й километр Варшавского шоссе, дом 1, строение 47. Пункт вакцинации открыт с 09:00 до 21:00. Его пропускная способность — более двух тысяч человек в день. Здесь работают два врача и 12 медицинских сестер из городской поликлиники номер 175 и консультативно-диагностической поликлиники номер 121. Им помогают 12 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и три администратора.
Согласно материалам пресс-службы правительства Москвы, 29 июня планируют открыть еще один пункт вакцинации трудовых мигрантов — на территории ТЦ Садовод (улица Верхние поля, дом 54, строение 15). Он будет открыт с 08:00 до 20:00, пропускная способность — более двух тысяч человек в день. Там будут работать три врача и 16 медицинских сестер из городских поликлиник номер 9, 19 и 109, а также 16 сотрудников центров госуслуг "Мои документы" и четыре администратора.
 
Коронавирус в РоссииЕвразийский экономический союзЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваБелоруссияАрменияОбщество
 
 
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