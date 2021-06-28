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Forbes: состояние Илона Маска выросло почти на десять миллиардов долларов

Forbes: состояние Илона Маска выросло почти на десять миллиардов долларов - РИА Новости, 28.06.2021

Forbes: состояние Илона Маска выросло почти на десять миллиардов долларов

Состояние главы производителя электромобилей Tesla по итогам прошлой недели выросло на 9,9 миллиарда долларов, подсчитал журнал Forbes. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T07:42

2021-06-28T07:42

2021-06-28T07:42

илон маск

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калифорния

пало-альто

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Состояние главы производителя электромобилей Tesla по итогам прошлой недели выросло на 9,9 миллиарда долларов, подсчитал журнал Forbes.Согласно оценке издания, состояние Маска выросло почти на 9,9 миллиарда за счёт роста стоимости акций Tesla и составило 165,9 миллиарда долларов. По данным обновляемого в реальном времени списке миллиардеров Forbes Real-Time Маск по-прежнему занимает третье место.Стоимость акций Tesla по итогам прошедшей недели выросла на 7,8%, при этом в пятницу бумаги подешевели на 1,17%. Издание связывает такой активный рост стоимости ценных бумаг компании с общерыночным оптимизмом с учётом того, что Белый дом и группа сенаторов из демократической и республиканской партий США достигли в среду предварительного соглашения об "инфраструктурном пакете" приблизительно на 1,2 триллиона долларов.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.

https://ria.ru/20210626/zakhvat-1738699407.html

калифорния

пало-альто

сша

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илон маск, tesla motors, forbes, калифорния, пало-альто, сша, в мире