https://ria.ru/20210628/lodka-1738861358.html

У британских островов в Вест-Индии нашли лодку с 20 телами

У британских островов в Вест-Индии нашли лодку с 20 телами - РИА Новости, 28.06.2021

У британских островов в Вест-Индии нашли лодку с 20 телами

В районе британской заморской территории Теркс и Кайкос в Вест-Индии обнаружили лодку с 20 телами. Об этом сообщила местная газета Turks and Caicos Sun. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T10:35

2021-06-28T10:35

2021-06-28T12:23

багамские острова

гаити

в мире

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В районе британской заморской территории Теркс и Кайкос в Вест-Индии обнаружили лодку с 20 телами. Об этом сообщила местная газета Turks and Caicos Sun.Небольшое судно заметил у берегов острова Гранд-Терк рыбак, который рассказал об этом полиции. Это произошло четыре дня назад.Тела в лодке уже разложились. Представитель полиции Такара Байн заявила, что причины гибели людей пока не ясны, но, по всей видимости, речь не идет о насильственной смерти.Как предполагается, лодка прибыла из Карибского региона, территория Теркс и Кайкос, расположенная юго-восточнее архипелага Багамские острова, в 144 километрах к северу от Гаити, не была пунктом назначения.Местные силовики пытаются установить личности погибших и причину их смерти.

https://ria.ru/20210616/tela-1737162997.html

багамские острова

гаити

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багамские острова, гаити, в мире