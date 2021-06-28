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У британских островов в Вест-Индии нашли лодку с 20 телами
У британских островов в Вест-Индии нашли лодку с 20 телами - РИА Новости, 28.06.2021
У британских островов в Вест-Индии нашли лодку с 20 телами
В районе британской заморской территории Теркс и Кайкос в Вест-Индии обнаружили лодку с 20 телами. Об этом сообщила местная газета Turks and Caicos Sun. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T10:35
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багамские острова
гаити
в мире
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В районе британской заморской территории Теркс и Кайкос в Вест-Индии обнаружили лодку с 20 телами. Об этом сообщила местная газета Turks and Caicos Sun.Небольшое судно заметил у берегов острова Гранд-Терк рыбак, который рассказал об этом полиции. Это произошло четыре дня назад.Тела в лодке уже разложились. Представитель полиции Такара Байн заявила, что причины гибели людей пока не ясны, но, по всей видимости, речь не идет о насильственной смерти.Как предполагается, лодка прибыла из Карибского региона, территория Теркс и Кайкос, расположенная юго-восточнее архипелага Багамские острова, в 144 километрах к северу от Гаити, не была пунктом назначения.Местные силовики пытаются установить личности погибших и причину их смерти.
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багамские острова, гаити, в мире
У британских островов в Вест-Индии нашли лодку с 20 телами
10:35 28.06.2021 (обновлено: 12:23 28.06.2021)
 
© AFP 2021 / Jean-Michel AndreПуэнт-а-Питр, Гваделупа
Пуэнт-а-Питр, Гваделупа - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© AFP 2021 / Jean-Michel Andre

У британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии нашли лодку с 20 телами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В районе британской заморской территории Теркс и Кайкос в Вест-Индии обнаружили лодку с 20 телами. Об этом сообщила местная газета Turks and Caicos Sun.
Небольшое судно заметил у берегов острова Гранд-Терк рыбак, который рассказал об этом полиции. Это произошло четыре дня назад.
Тела в лодке уже разложились. Представитель полиции Такара Байн заявила, что причины гибели людей пока не ясны, но, по всей видимости, речь не идет о насильственной смерти.
Как предполагается, лодка прибыла из Карибского региона, территория Теркс и Кайкос, расположенная юго-восточнее архипелага Багамские острова, в 144 километрах к северу от Гаити, не была пунктом назначения.
Местные силовики пытаются установить личности погибших и причину их смерти.
Поисковые мероприятия супружеской пары, которая пропала без вести во время прогулки на резиновой лодке на озере Ханка Ханкайского района - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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