https://ria.ru/20210628/lodka-1738861358.html
У британских островов в Вест-Индии нашли лодку с 20 телами
У британских островов в Вест-Индии нашли лодку с 20 телами - РИА Новости, 28.06.2021
У британских островов в Вест-Индии нашли лодку с 20 телами
В районе британской заморской территории Теркс и Кайкос в Вест-Индии обнаружили лодку с 20 телами. Об этом сообщила местная газета Turks and Caicos Sun. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T10:35
2021-06-28T10:35
2021-06-28T12:23
багамские острова
гаити
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/130055/56/1300555611_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_3d7f25af406db4626044699b05268b36.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В районе британской заморской территории Теркс и Кайкос в Вест-Индии обнаружили лодку с 20 телами. Об этом сообщила местная газета Turks and Caicos Sun.Небольшое судно заметил у берегов острова Гранд-Терк рыбак, который рассказал об этом полиции. Это произошло четыре дня назад.Тела в лодке уже разложились. Представитель полиции Такара Байн заявила, что причины гибели людей пока не ясны, но, по всей видимости, речь не идет о насильственной смерти.Как предполагается, лодка прибыла из Карибского региона, территория Теркс и Кайкос, расположенная юго-восточнее архипелага Багамские острова, в 144 километрах к северу от Гаити, не была пунктом назначения.Местные силовики пытаются установить личности погибших и причину их смерти.
https://ria.ru/20210616/tela-1737162997.html
багамские острова
гаити
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/130055/56/1300555611_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_41a75fd55ff7982014a0d4094b912dd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
багамские острова, гаити, в мире
У британских островов в Вест-Индии нашли лодку с 20 телами
10:35 28.06.2021 (обновлено: 12:23 28.06.2021)
У британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии нашли лодку с 20 телами