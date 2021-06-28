https://ria.ru/20210628/liven-1738903873.html

В Москве ливень привел к перебоям в движении трамваев

В Москве ливень привел к перебоям в движении трамваев - РИА Новости, 28.06.2021

В Москве ливень привел к перебоям в движении трамваев

Ливень в Москве привел к перебоям в движении трамваев, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:25

2021-06-28T14:25

2021-06-28T16:44

городское хозяйство москвы

курский вокзал

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ливень в Москве привел к перебоям в движении трамваев, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."Из-за подтоплений в разных районах города временно задерживаются трамваи: на шоссе Энтузиастов (в районе метро "Шоссе Энтузиастов"), на улице Радио, у Курского вокзала, на Комсомольской площади, на Симферопольском бульваре и Чертановской улице, на улице Вавилова, на Тихвинской улице", - говорится в сообщении.Добавляется, что трамваи задерживаются у кольца "Черёмушки" и на улице Клары Цеткин из-за деревьев, опустившихся на контактную сеть."Возможны локальные задержки и на других участках", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210628/poezd-1738901893.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, курский вокзал, москва, происшествия