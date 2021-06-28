В Москве ливень привел к перебоям в движении трамваев
В некоторых районах выпало до 70% месячной нормы осадков.
В некоторых районах выпало до 70% месячной нормы осадков.
На улице Правды из-за сильного ветра рухнула часть крыши одного из зданий.
На улице Правды из-за сильного ветра рухнула часть крыши одного из зданий.
Наибольшее количество воды зафиксировано на юго-западе столицы.
Наибольшее количество воды зафиксировано на юго-западе столицы.
Много подтоплений наблюдается на проезжей части.
Много подтоплений наблюдается на проезжей части.
На участке Дмитровского шоссе даже перекрывали движение.
На участке Дмитровского шоссе даже перекрывали движение.
Ливень привел к перебоям в работе трамваев.
Коммунальщики начали устранять последствия непогоды.
Коммунальщики начали устранять последствия непогоды.
Аварийные бригады дежурят круглосуточно.
Погода в Москве и по области будет неустойчивой всю неделю.
Погода в Москве и по области будет неустойчивой всю неделю.
В некоторых районах выпало до 70% месячной нормы осадков.
На улице Правды из-за сильного ветра рухнула часть крыши одного из зданий.
Наибольшее количество воды зафиксировано на юго-западе столицы.
Много подтоплений наблюдается на проезжей части.
На участке Дмитровского шоссе даже перекрывали движение.
Ливень привел к перебоям в работе трамваев.
Коммунальщики начали устранять последствия непогоды.
Аварийные бригады дежурят круглосуточно.
Погода в Москве и по области будет неустойчивой всю неделю.