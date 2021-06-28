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На Москву обрушился ливень

На Москву обрушился ливень - РИА Новости, 28.06.2021

На Москву обрушился ливень

Сильный ливень обрушился на Москву в понедельник в районе 12:30, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:59

2021-06-28T12:59

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погода

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сильный ливень обрушился на Москву в понедельник в районе 12:30, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в понедельник в Москве ожидается "Суперливень", который принесет до 70 процентов месячной номы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.Сильный ливень в центре Москвы начался примерно в 12:30. Также на севере и востоке Москвы собираются тучи и гремит гром.Дождь также наблюдается на северо-востоке Подмосковья.

москва

московская область (подмосковье)

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Раскаты грома и вспышки молний: мощный ливень обрушился на Москву Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 23 метров в секунду. 2021-06-28T12:59 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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погода, москва, московская область (подмосковье)