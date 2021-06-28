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Мишустина попросили о льготах для предприятий с полностью привитым штатом

Мишустина попросили о льготах для предприятий с полностью привитым штатом - РИА Новости, 28.06.2021

Мишустина попросили о льготах для предприятий с полностью привитым штатом

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести налоговые и... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T08:36

2021-06-28T08:36

2021-06-28T08:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир петров

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести налоговые и иные льготы для российских предприятий, которые будут иметь в штате 100% вакцинированных от коронавируса сотрудников, кроме тех, кому прививка противопоказана по медицинским показаниям."Прошу вас рассмотреть и оценить идею о введении ощутимых налоговых и иных льгот для предприятий Российской Федерации, которые будут иметь в штате 100% вакцинированных сотрудников (за исключением тех, кому прививка противопоказана по медицинским соображениям)", - говорится в письме Мишустину, которое есть в распоряжении РИА Новости.По словам Петрова, процесс вакцинации в ряде случаев сталкивается с локальными трудностями, вызванными отсутствием должного уровня личной ответственности самих граждан и непониманием сути процесса: многие не осознают, что "чем скорее наша страна поборет разгул коронавируса, тем скорее Россия преодолеет экономический спад, вызванный санитарными ограничениями"."В данном случае "союзником" продвижения процесса массовой вакцинации мог бы стать отечественный бизнес, который, без преуменьшения, наиболее пострадал от ограничительных эпидемиологических мероприятий", - добавил он.Также Петров отметил, что такой шаг заинтересует предпринимателей, и они в рамках своих коллективов смогут найти мотивацию для сотрудников добровольно пройти процедуру вакцинации. "Такой шаг будет отвечать как интересам российского бизнеса, так и соответствовать целям защиты здоровья и жизни народов нашей страны", - уточнил общественник.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир петров, михаил мишустин, экономика