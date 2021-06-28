https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738851537.html

Вирусолог рассказал, как победить новый всплеск COVID-19 за три недели

Вирусолог рассказал, как победить новый всплеск COVID-19 за три недели - РИА Новости, 28.06.2021

Вирусолог рассказал, как победить новый всплеск COVID-19 за три недели

Ношение масок и ускорение темпов вакцинации позволят существенно улучшить ситуацию с коронавирусом, заявил "Ленте.ру" вирусолог и член-корреспондент РАН Сергей... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T08:59

2021-06-28T08:59

2021-06-28T11:47

распространение коронавируса

сергей нетесов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ношение масок и ускорение темпов вакцинации позволят существенно улучшить ситуацию с коронавирусом, заявил "Ленте.ру" вирусолог и член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.По словам медика, дальнейшее развитие событий зависит только от поведения каждого человека."Если будем интенсивно вакцинироваться, поголовно и аккуратно носить маски, то мой прогноз — оптимистический. Пик уйдет через две-три недели", — заявил Нетесов. При этом он процитировал слова Остапа Бендера о том, что "спасение утопающих — дело рук самих утопающих".Вакцинация от коронавируса проходит во всех российских регионах. Из-за сложной эпидемиологической обстановки и появления новых штаммов некоторые субъекты ранее ужесточили антиковидные меры и ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Власти хотят к концу лета первично привить 60-70 процентов населения. Также уже разрабатываются протоколы ревакцинации.По данным Министерства здравоохранения, первый компонент вакцины получили как минимум 21 миллион человек. Среди тех, кто сделал оба укола, COVID-19 выявили лишь у 0,5%, при этом заболевание протекает в легкой форме.

https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738722091.html

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2021

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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, общество