https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738851537.html
Вирусолог рассказал, как победить новый всплеск COVID-19 за три недели
Вирусолог рассказал, как победить новый всплеск COVID-19 за три недели - РИА Новости, 28.06.2021
Вирусолог рассказал, как победить новый всплеск COVID-19 за три недели
Ношение масок и ускорение темпов вакцинации позволят существенно улучшить ситуацию с коронавирусом, заявил "Ленте.ру" вирусолог и член-корреспондент РАН Сергей... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T08:59
2021-06-28T08:59
2021-06-28T11:47
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сергей нетесов
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ношение масок и ускорение темпов вакцинации позволят существенно улучшить ситуацию с коронавирусом, заявил "Ленте.ру" вирусолог и член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.По словам медика, дальнейшее развитие событий зависит только от поведения каждого человека."Если будем интенсивно вакцинироваться, поголовно и аккуратно носить маски, то мой прогноз — оптимистический. Пик уйдет через две-три недели", — заявил Нетесов. При этом он процитировал слова Остапа Бендера о том, что "спасение утопающих — дело рук самих утопающих".Вакцинация от коронавируса проходит во всех российских регионах. Из-за сложной эпидемиологической обстановки и появления новых штаммов некоторые субъекты ранее ужесточили антиковидные меры и ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Власти хотят к концу лета первично привить 60-70 процентов населения. Также уже разрабатываются протоколы ревакцинации.По данным Министерства здравоохранения, первый компонент вакцины получили как минимум 21 миллион человек. Среди тех, кто сделал оба укола, COVID-19 выявили лишь у 0,5%, при этом заболевание протекает в легкой форме.
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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, общество
Вирусолог рассказал, как победить новый всплеск COVID-19 за три недели
08:59 28.06.2021 (обновлено: 11:47 28.06.2021)
Вирусолог Нетесов рассказал, как справиться с новым всплеском коронавируса за три недели
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Ношение масок и ускорение темпов вакцинации позволят существенно улучшить ситуацию с коронавирусом, заявил "Ленте.ру"
вирусолог и член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
По словам медика, дальнейшее развитие событий зависит только от поведения каждого человека.
"Если будем интенсивно вакцинироваться, поголовно и аккуратно носить маски, то мой прогноз — оптимистический. Пик уйдет через две-три недели", — заявил Нетесов. При этом он процитировал слова Остапа Бендера о том, что "спасение утопающих — дело рук самих утопающих".
Вакцинация от коронавируса проходит во всех российских регионах. Из-за сложной эпидемиологической обстановки и появления новых штаммов некоторые субъекты ранее ужесточили антиковидные меры и ввели обязательную иммунизацию для сотрудников отдельных сфер. Власти хотят к концу лета первично привить 60-70 процентов населения. Также уже разрабатываются протоколы ревакцинации.
По данным Министерства здравоохранения, первый компонент вакцины получили как минимум 21 миллион человек. Среди тех, кто сделал оба укола, COVID-19 выявили лишь у 0,5%, при этом заболевание протекает в легкой форме.