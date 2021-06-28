https://ria.ru/20210628/kitay-1738901986.html

Си Цзиньпин поблагодарил Россию за архивы, связанные с историей КПК

Си Цзиньпин поблагодарил Россию за архивы, связанные с историей КПК - РИА Новости, 28.06.2021

Си Цзиньпин поблагодарил Россию за архивы, связанные с историей КПК

Китайская сторона благодарна России за поздравление и поддержку в связи с предстоящим столетием Компартии Китая, а также за передачу связанных с историей КПК... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:14

2021-06-28T14:14

2021-06-28T14:14

россия

си цзиньпин

федеральное архивное агентство (росархив)

владимир путин

китай

в мире

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ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. Китайская сторона благодарна России за поздравление и поддержку в связи с предстоящим столетием Компартии Китая, а также за передачу связанных с историей КПК ценных архивов, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провели встречу в формате видеоконференции, в ходе которой объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.Си Цзиньпин напомнил, что 1 июля КНР будет отмечать столетие создания Коммунистической партии Китая, которое в этом году станет самым важным событием в политической жизни страны."Росархив передал ценные исторические документы, связанные с ранним периодом КПК, китайская сторона искренне благодарна за поздравление и поддержку со стороны нашего доброго соседа и истинного партнёра", - заявил Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции.

https://ria.ru/20210628/dogovor-1738885401.html

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россия, си цзиньпин, федеральное архивное агентство (росархив), владимир путин, китай, в мире