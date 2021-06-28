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Си Цзиньпин поблагодарил Россию за архивы, связанные с историей КПК
Си Цзиньпин поблагодарил Россию за архивы, связанные с историей КПК - РИА Новости, 28.06.2021
Си Цзиньпин поблагодарил Россию за архивы, связанные с историей КПК
Китайская сторона благодарна России за поздравление и поддержку в связи с предстоящим столетием Компартии Китая, а также за передачу связанных с историей КПК... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:14
2021-06-28T14:14
россия
си цзиньпин
федеральное архивное агентство (росархив)
владимир путин
китай
в мире
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ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. Китайская сторона благодарна России за поздравление и поддержку в связи с предстоящим столетием Компартии Китая, а также за передачу связанных с историей КПК ценных архивов, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провели встречу в формате видеоконференции, в ходе которой объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.Си Цзиньпин напомнил, что 1 июля КНР будет отмечать столетие создания Коммунистической партии Китая, которое в этом году станет самым важным событием в политической жизни страны."Росархив передал ценные исторические документы, связанные с ранним периодом КПК, китайская сторона искренне благодарна за поздравление и поддержку со стороны нашего доброго соседа и истинного партнёра", - заявил Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции.
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россия, си цзиньпин, федеральное архивное агентство (росархив), владимир путин, китай, в мире
Си Цзиньпин поблагодарил Россию за архивы, связанные с историей КПК
14:14 28.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы в формате видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Си Цзиньпин поблагодарил Россию за переданные архивы, связанные с историей КПК

Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 июн – РИА Новости. Китайская сторона благодарна России за поздравление и поддержку в связи с предстоящим столетием Компартии Китая, а также за передачу связанных с историей КПК ценных архивов, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник провели встречу в формате видеоконференции, в ходе которой объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Си Цзиньпин напомнил, что 1 июля КНР будет отмечать столетие создания Коммунистической партии Китая, которое в этом году станет самым важным событием в политической жизни страны.
"Росархив передал ценные исторические документы, связанные с ранним периодом КПК, китайская сторона искренне благодарна за поздравление и поддержку со стороны нашего доброго соседа и истинного партнёра", - заявил Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции.
Образец межгосударственного сотрудничества в XXI веке – Путин об отношениях с КНР - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 12:35
Россия и Китай продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве
 
РоссияСи ЦзиньпинФедеральное архивное агентство (Росархив)Владимир ПутинКитайВ мире
 
 
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