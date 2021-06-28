https://ria.ru/20210628/kitay-1738870514.html

Космический успех. Как Китай создает альтернативу МКС

Космический успех. Как Китай создает альтернативу МКС - РИА Новости, 28.06.2021

Космический успех. Как Китай создает альтернативу МКС

РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:27

2021-06-28T11:27

2021-06-28T11:27

россия-китай: главное

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шэньчжоу-9

китай

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МОСКВА, 28 июн – Проект "Россия-Китай: главное". Запуск пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" - историческое для китайской космонавтики событие. Трое пилотов отправились на земную орбиту 17 июня с космодрома "Цзюцюань", успешно достигли цели и даже пообщались по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первая пилотируемая миссия к орбитальной станции, которую возводит Китай, но точно не последняя. Какие у Пекина планы в космосе и зачем Китаю своя космическая станция — в материале проекта "Россия-Китай: главное". Космонавты или тайкунавты"Шэньчжоу" дословно с китайского переводится как "волшебная лодья" или "священный челн". Под таким поэтичным названием в космос китайцы отправляют пилотируемые корабли уже не первый десяток лет. Для Не Хайшэна - одного из трех пилотов корабля - это уже третья пилотируемая миссия. Он уже участвовал в "Шэньчжоу-6" в 2005 году и "Шэньчжоу-10" в 2013 гоу. Второй пилот Лю Бомин участвовал в миссии "Шэньчжоу-7" в 2008 году. Для третьего участника Тан Хунбо это первый в карьере полет на "волшебной лодке". Некоторые граждане КНР так горды отечественными достижениями, что подняли дискуссию о том, как называть сограждан в космос. Проблема с обозначениями появилась еще во времена холодной войны, когда в СССР участников миссий называли космонавтами, а в США - астронавтами. У китайцев тоже появилось свое слово - тайкунавт, от слова "тайкун" - "космос" на китайском. "Тайконавт" уже обосновался в международных словарях, таких как Oxford и Longman. И для китайцев это - признание достижении КНР во внеземном пространстве. "Шэньчжоу-12" - третий запуск в рамках программы строительства китайской космической станции "Тяньгун". Это название тоже символично - дословно означает "небесный дворец". В апреле на околоземную орбиту высотой 370 километров вывели ее базовый модуль "Тяньхэ" - "небесная гармония". Так, заложили основу будущей станции с центром управления, жилыми помещениями и шлюзом. В конце мая к "Тяньвэнь" отправили грузовой космический корабль "Тяньчжоу-2" - "небесный челн". Он доставил скафандры, оборудование и топливо. Тайкунавты, прибывшие на станцию на "Шэньчжоу-12", проведут на "Тяньхэ" три месяца. За это время они подготовят техническое оборудования станции, в том числе, установят Wi-Fi-соединения, выйдут в открытый космос с использованием робота-манипулятора - "роборуки".Всего для сборки космической станции потребуется 11 запусков, а готова она будет к 2022 году. К этому времени на "Тяньгун" отправят еще два лабораторных модуля, четыре "грузовика" и четыре пилотируемых миссии. Станция для своих Строительство китайской космической станции началось спустя почти два десятилетия с тех пор, как была запущена Международная космическая станция. Однако китайским космонавтам на нее доступа нет из-за запрета американской НАСА сотрудничать с коллегами из Китая. Более того, в китайских конструкциях не должно быть американских компонентов. Поэтому КНР необходима своя "база" на околоземной орбите. Впрочем, в космической отрасли у КНР еще с 1970-1980-х сформировалась своя школа. И хотя китайские разработчики отставали в технологическом развитии, вперед они двигались самостоятельно, указывал заведующий сектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Дальше в космосПервые три запуска заложили основу новой космической станции, однако это далеко не единственные из китайских проектов за пределами Земли. Одновременно с запуском объектов будущей космической станции к посадке на Марсе готовился китайский исследовательский зонд "Тяньвэнь-1" - "вопросы к небу". Это первая марсианская программа, которую Китай осуществляет самостоятельно, и она - свидетельство того, что наравне с Россией и США Китай становится одной из ведущих космических держав. Говорит об этом и активное освоение более близких к Земле объектов. В прошлом году успешно прошел заключительный этап лунной миссии, которая началась 16 лет назад. В декабре на землю вернулся зонд "Чанъэ-5", названный в честь китайской богини Луны. Он доставил на Землю два килограмма лунного грунта. До этого подобные образцы, правда, всего 170 грамм, привозила советская "Луна-24". Россия и Китай планируют также создать на Луне Международную научную станцию. Среди испытаний, которые на поверхности спутника будут проводить ученые - технологии беспилотной эксплуатации инфраструктуры, нацеленные на длительное присутствие человека на поверхности.Помимо этого, год назад завершился проект запуска китайской глобальной навигационной системы Beidou-3 - альтернативы российской ГЛОНАСС и американской GPS. Все эти достижения Китай сделал в преддверии столетия Коммунистической партии, который отмечается в июле 2021 года. "Это символ развития, свершений, приуроченных к столетию КПК. В свое время СССР показывал фантастические результаты, а сегодня Китай демонстрирует достижения социалистического развития в полной мере", - отмечает Сергей Санакоев, глава Центра исследований АТР, президент Российско-Китайского аналитического Центра. Он добавляет, что это - важнейшее событие, доказывающее, что ведущая идеология Компартий – марксизм - является абсолютно живой и объективной наукой, имеет не только развитие, но и живое воплощение. Так, под руководством КПК Китаю удалось в прямом смысле достичь космических высот.

https://ria.ru/20210617/zapusk-1737401882.html

https://ria.ru/20210622/kosmos-1738067008.html

https://ria.ru/20210614/kosmos-1736961706.html

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россия, шэньчжоу-9, китай, в мире