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Российские пекари предупредили о риске роста цен на хлеб
Российские пекари предупредили о риске роста цен на хлеб - РИА Новости, 28.06.2021
Российские пекари предупредили о риске роста цен на хлеб
Разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза может стать причиной подорожания хлеба, пишет "Коммерсант" со... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T05:52
2021-06-28T05:52
российский союз пекарей (рсп)
марина костюченко
россия
евразийский экономический союз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
хлеб
экономика
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза может стать причиной подорожания хлеба, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо Российского союза пекарей (РСП) куратору стандарта Марине Костюченко.Авторы документа обратили внимание на широкую трактовку термина "хлебопекарная продукция", который, согласно новому ГОСТу, включает "хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты".В РСП отметили, что сейчас в Налоговом кодексе такого определения нет. В союзе опасаются, что в итоге пекари могут лишиться льготного НДС в десять процентов. Президент РСП Алексей Лялин оценивает дополнительную финансовую нагрузку для отрасли на уровне 22,4 миллиарда рублей, что, как ожидается, и "повлияет на рост цен на хлеб".В свою очередь, Костюченко пояснила необходимость изменения ГОСТа появлением на рынке новых видов продукции, которая может вводить покупателей в заблуждение. Она призвала крупных производителей, выпекающих хлеб по традиционным технологиям, не опасаться увеличения налоговой нагрузки.В Минсельхозе заявили газете, что рассмотрят проект ГОСТа в случае его поступления в ведомство.
https://radiosputnik.ria.ru/20210624/khleb-1738383362.html
https://rsport.ria.ru/20210115/khleb-1593136847.html
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российский союз пекарей (рсп), марина костюченко, россия, евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), хлеб, экономика
Российские пекари предупредили о риске роста цен на хлеб
05:52 28.06.2021
 
© Pixabay / CouleurХлеб
Хлеб - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Pixabay / Couleur

Российский союз пекарей предупредил о риске подорожания хлеба из-за нового ГОСТа

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Разрабатываемый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза может стать причиной подорожания хлеба, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо Российского союза пекарей (РСП) куратору стандарта Марине Костюченко.
Авторы документа обратили внимание на широкую трактовку термина "хлебопекарная продукция", который, согласно новому ГОСТу, включает "хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты".
В РСП отметили, что сейчас в Налоговом кодексе такого определения нет. В союзе опасаются, что в итоге пекари могут лишиться льготного НДС в десять процентов. Президент РСП Алексей Лялин оценивает дополнительную финансовую нагрузку для отрасли на уровне 22,4 миллиарда рублей, что, как ожидается, и "повлияет на рост цен на хлеб".
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В свою очередь, Костюченко пояснила необходимость изменения ГОСТа появлением на рынке новых видов продукции, которая может вводить покупателей в заблуждение. Она призвала крупных производителей, выпекающих хлеб по традиционным технологиям, не опасаться увеличения налоговой нагрузки.
В Минсельхозе заявили газете, что рассмотрят проект ГОСТа в случае его поступления в ведомство.
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Российский союз пекарей (РСП)Марина КостюченкоРоссияЕвразийский экономический союзМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)хлебЭкономика
 
 
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