https://ria.ru/20210628/indiya-1738975255.html

В Индии число заболевших "черной плесенью" превысило 40 тысяч

В Индии число заболевших "черной плесенью" превысило 40 тысяч - РИА Новости, 28.06.2021

В Индии число заболевших "черной плесенью" превысило 40 тысяч

Индийские врачи выявили 40,8 тысячи случаев заболевания "черной плесенью", более трех тысяч заболевших скончались, сообщил министр здравоохранения Индии Харш... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T22:42

2021-06-28T22:42

2021-06-28T22:42

индия

керала

западная бенгалия

махараштра

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июн - РИА Новости. Индийские врачи выявили 40,8 тысячи случаев заболевания "черной плесенью", более трех тысяч заболевших скончались, сообщил министр здравоохранения Индии Харш Вардхан."Летальность от грибковых инфекций составила 3129 случаев, в то время как в общей сложности было зарегистрировано 40 845 случаев, из которых 31 344 были такими, в которых были поражены нос, придаточные пазухи носа и части мозга", - сказал он в ходе брифинга.При этом 32% пациентов, у которых был обнаружен грибок, относятся к возрастной группе 18-45 лет, 42% - к группе 45-60 лет и 24% - к категории 60+. Глава минздрава отметил, что у 64% заболевших был диабет, а 53% принимали стероидные препараты.При этом он отметил, что большая часть случаев заболевания приходится на штаты Махараштра, Керала, Тамилнад, Западная Бенгалия и Одиша, которые также сообщают о высоких темпах роста заболевших коронавирусом.Мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больным диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, коронавирусом.

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/indiya-1738179079.html

https://ria.ru/20210617/indiya-1737352080.html

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керала

западная бенгалия

махараштра

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индия, керала, западная бенгалия, махараштра, в мире