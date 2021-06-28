https://ria.ru/20210628/indiya-1738929337.html

Власти Индии планируют упростить въезд в страну для некоторых туристов

Власти Индии планируют упростить въезд в страну для некоторых туристов - РИА Новости, 28.06.2021

Власти Индии планируют упростить въезд в страну для некоторых туристов

Власти Индии поддержат туризм — одну из самых пострадавших от коронавируса отраслей, сообщила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:03

2021-06-28T17:03

2021-06-28T17:03

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июн — РИА Новости. Власти Индии поддержат туризм — одну из самых пострадавших от коронавируса отраслей, сообщила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман."Как только мы снова начнем выдачу виз, первые 500 тысяч документов будут выданы туристам совершенно бесплатно. Это будет иметь большое стимулирующее воздействие на краткосрочных путешественников, которые приезжают всего на месяц", — сказала она.Ситхараман также сообщила, что правительство поддержит более 11 тысяч гидов и туристических агентств, которым дадут ссуды для погашения обязательств и перезапуска работы.Международные и внутренние пассажирские авиарейсы в Индии были приостановлены с конца марта 2020 года в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса. В середине июля прошлого года министерство авиации одобрило запуск программы "воздушных пузырей" — международных рейсов в рамках соглашений между двумя странами, позволяющих их авиакомпаниям совершать оговоренное число рейсов между выбранными городами. Подобные соглашения Индия заключила уже с 27 государствами, в том числе с Россией. Также соглашение определяет, кто именно может посетить страны. Въезд туристов в Индию пока не разрешен ни из одного государства.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 30,2 миллиона, выздоровели более 29,3 миллиона, умерли более 396 тысяч граждан.

https://ria.ru/20190120/1549492086.html

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коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, индия