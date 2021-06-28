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В Останкинскую башню за полтора часа грозы попало 22 молнии

В Останкинскую башню за полтора часа грозы попало 22 молнии - РИА Новости, 28.06.2021

В Останкинскую башню за полтора часа грозы попало 22 молнии

В понедельник за полтора часа грозы в Останкинскую башню попало 22 молнии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T19:01

2021-06-28T19:01

2021-06-28T19:03

гроза

останкинская башня

москва

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В понедельник за полтора часа грозы в Останкинскую башню попало 22 молнии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.Ранее в пресс-службе Останкинской телебашни сообщили РИА Новости, что несмотря на грозу она работала в штатном режиме, теле- и радиовещание не прекращалось."Сегодня за 1,5 часа грозы в Останкинскую башню попало 22 молнии", - рассказали в пресс-службе РТРС.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гроза, останкинская башня, москва