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Госдеп прокомментировал приговор американцу Риду

Госдеп прокомментировал приговор американцу Риду - РИА Новости, 28.06.2021

Госдеп прокомментировал приговор американцу Риду

Госдеп США обеспокоен решением суда в РФ, которым был утвержден приговор в виде 9 лет колонии для американца Тревора Рида за нападение на полицейского,... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T22:55

2021-06-28T22:55

2021-06-28T22:55

тревор рид

россия

нед прайс

москва

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в мире

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Госдеп США обеспокоен решением суда в РФ, которым был утвержден приговор в виде 9 лет колонии для американца Тревора Рида за нападение на полицейского, ведомство продолжит добиваться его возвращения на родину, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Мы глубоко обеспокоены решением московского суда оставить в силе приговор о девятилетнем сроке для Тревора Рида. США будут продолжать работать от имени Тревора до тех пор, пока Россия не сделает все правильно и не вернет его семье. Тревора слишком долго лишали свободы", - написал Прайс в своем микроблоге в Twitter.Мосгорсуд 28 июня утвердил приговор Головинского районного суда Москвы, согласно которому прошлым летом студент из Техаса Тревор Рид получил 9 лет колонии за применение насилия к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей каждому правоохранителю в качестве компенсации.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение. Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле, что соответствует тяжелому опьянению.

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тревор рид, россия, нед прайс, москва, сша, в мире