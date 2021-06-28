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Госдеп прокомментировал приговор американцу Риду
Госдеп прокомментировал приговор американцу Риду - РИА Новости, 28.06.2021
Госдеп прокомментировал приговор американцу Риду
Госдеп США обеспокоен решением суда в РФ, которым был утвержден приговор в виде 9 лет колонии для американца Тревора Рида за нападение на полицейского,... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T22:55
2021-06-28T22:55
тревор рид
россия
нед прайс
москва
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Госдеп США обеспокоен решением суда в РФ, которым был утвержден приговор в виде 9 лет колонии для американца Тревора Рида за нападение на полицейского, ведомство продолжит добиваться его возвращения на родину, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Мы глубоко обеспокоены решением московского суда оставить в силе приговор о девятилетнем сроке для Тревора Рида. США будут продолжать работать от имени Тревора до тех пор, пока Россия не сделает все правильно и не вернет его семье. Тревора слишком долго лишали свободы", - написал Прайс в своем микроблоге в Twitter.Мосгорсуд 28 июня утвердил приговор Головинского районного суда Москвы, согласно которому прошлым летом студент из Техаса Тревор Рид получил 9 лет колонии за применение насилия к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей каждому правоохранителю в качестве компенсации.По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение. Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле, что соответствует тяжелому опьянению.
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тревор рид, россия, нед прайс, москва, сша, в мире
Госдеп прокомментировал приговор американцу Риду
22:55 28.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАмериканский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских, во время апелляционного заседания в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео
Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских, во время апелляционного заседания в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Госдеп продолжит добиваться возвращения в США Рида

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Госдеп США обеспокоен решением суда в РФ, которым был утвержден приговор в виде 9 лет колонии для американца Тревора Рида за нападение на полицейского, ведомство продолжит добиваться его возвращения на родину, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"Мы глубоко обеспокоены решением московского суда оставить в силе приговор о девятилетнем сроке для Тревора Рида. США будут продолжать работать от имени Тревора до тех пор, пока Россия не сделает все правильно и не вернет его семье. Тревора слишком долго лишали свободы", - написал Прайс в своем микроблоге в Twitter.
Мосгорсуд 28 июня утвердил приговор Головинского районного суда Москвы, согласно которому прошлым летом студент из Техаса Тревор Рид получил 9 лет колонии за применение насилия к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей каждому правоохранителю в качестве компенсации.
По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США Рид в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение. Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле, что соответствует тяжелому опьянению.
Оглашение приговора в Головинском суде американскому студенту из Техаса Тревору Риду по делу о нападении на полицейских в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Вчера, 18:03
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Тревор РидРоссияНед ПрайсМоскваСШАВ мире
 
 
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