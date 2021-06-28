https://ria.ru/20210628/dtp-1738848847.html
Под Волгоградом при ДТП с участием автобуса пострадали три человека
Под Волгоградом при ДТП с участием автобуса пострадали три человека - РИА Новости, 28.06.2021
Под Волгоградом при ДТП с участием автобуса пострадали три человека
Три человека пострадали в результате столкновения автобуса "Анапа - Волгоград" и легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T08:04
2021-06-28T08:04
2021-06-28T08:04
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ВОЛГОГРАД, 28 июн - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения автобуса "Анапа - Волгоград" и легкового автомобиля на трассе в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по региону.По данным ведомства, в 4.30 в понедельник на трассе в Чернышковском районе Волгоградской области водитель Opel Corsa при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который следовал из Анапы в Волгоград."Травмы получили водитель и пассажир Opel, второй водитель автобуса", - сообщили в полиции.
https://ria.ru/20210628/dtp-1738848068.html
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гумвд, волгоград, волгоградская область, происшествия
Под Волгоградом при ДТП с участием автобуса пострадали три человека
Под Волгоградом три человека пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля