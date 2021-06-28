https://ria.ru/20210628/dogovor-1738885401.html

Россия и Китай продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Россия и Китай продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве - РИА Новости, 28.06.2021

Россия и Китай продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского договора о... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:35

2021-06-28T12:35

2021-06-28T16:37

россия

си цзиньпин

владимир путин

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в мире

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ПЕКИН, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, сообщает Центральное телевидение КНР.Он подчеркнул, что в документе зафиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в "пояс вечного мира и дружбы". "В современном мире серьезное значение имеют такие договоренности — уважение суверенного права выбора общественного устройства, пути развития, невмешательство во внутренние дела", — добавил Путин.Современные отношения между странами официально определяются ими как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие. Основные принципы отражены в этом договоре, который Путин подписал с тогдашним главой КНР Цзян Цзэминем в 2001 году. В марте этого года Москва и Пекин договорились об автоматическом продлении соглашения еще на пять лет.

https://ria.ru/20210628/protsvetanie-1738846125.html

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"Образец межгосударственного сотрудничества в XXI веке" – Путин об отношениях с КНР К настоящему времени России и Китаю удалось вывести отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. 2021-06-28T12:35 true PT0M17S

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россия, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире