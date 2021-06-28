https://ria.ru/20210628/beglov-1738950801.html

Беглов рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге

Беглов рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 28.06.2021

Беглов рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге

В Петербурге вышли на уровень вакцинации от коронавируса около 20 тысяч человек в сутки, важно его поддерживать в ближайшие месяцы, чтобы сбить третью волну,... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T18:36

2021-06-28T18:36

2021-06-28T18:36

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. В Петербурге вышли на уровень вакцинации от коронавируса около 20 тысяч человек в сутки, важно его поддерживать в ближайшие месяцы, чтобы сбить третью волну, сообщил губернатор города Александр Беглов."Город сегодня активнее объединяет усилия в противостоянии инфекции. В прошлую пятницу мы вышли на уровень без малого 20 тысяч вакцинированных за сутки, важно его поддерживать в ближайшие месяцы. Это даст нам возможность сбить третью волну коронавируса", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".

https://ria.ru/20210617/ogranicheniya-1737346288.html

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург