https://ria.ru/20210628/beglov-1738950801.html
Беглов рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге
Беглов рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 28.06.2021
Беглов рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге
В Петербурге вышли на уровень вакцинации от коронавируса около 20 тысяч человек в сутки, важно его поддерживать в ближайшие месяцы, чтобы сбить третью волну,... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T18:36
2021-06-28T18:36
2021-06-28T18:36
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574846952_0:113:2941:1767_1920x0_80_0_0_eb7adffb5593be8d2efa1c679c871f9c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. В Петербурге вышли на уровень вакцинации от коронавируса около 20 тысяч человек в сутки, важно его поддерживать в ближайшие месяцы, чтобы сбить третью волну, сообщил губернатор города Александр Беглов."Город сегодня активнее объединяет усилия в противостоянии инфекции. В прошлую пятницу мы вышли на уровень без малого 20 тысяч вакцинированных за сутки, важно его поддерживать в ближайшие месяцы. Это даст нам возможность сбить третью волну коронавируса", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".
https://ria.ru/20210617/ogranicheniya-1737346288.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574846952_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_fe60a5fb2626dd22a56b819ed8f5fe3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург
Беглов рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге
Александр Беглов рассказал, что в Петербурге прививаются в среднем 20 тысяч человек в сутки