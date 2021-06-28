Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/beglov-1738950801.html
Беглов рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге
Беглов рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 28.06.2021
Беглов рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге
В Петербурге вышли на уровень вакцинации от коронавируса около 20 тысяч человек в сутки, важно его поддерживать в ближайшие месяцы, чтобы сбить третью волну,... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T18:36
2021-06-28T18:36
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574846952_0:113:2941:1767_1920x0_80_0_0_eb7adffb5593be8d2efa1c679c871f9c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. В Петербурге вышли на уровень вакцинации от коронавируса около 20 тысяч человек в сутки, важно его поддерживать в ближайшие месяцы, чтобы сбить третью волну, сообщил губернатор города Александр Беглов."Город сегодня активнее объединяет усилия в противостоянии инфекции. В прошлую пятницу мы вышли на уровень без малого 20 тысяч вакцинированных за сутки, важно его поддерживать в ближайшие месяцы. Это даст нам возможность сбить третью волну коронавируса", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".
https://ria.ru/20210617/ogranicheniya-1737346288.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574846952_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_fe60a5fb2626dd22a56b819ed8f5fe3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург
Беглов рассказал о темпах вакцинации от COVID-19 в Санкт-Петербурге
18:36 28.06.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Александр Беглов рассказал, что в Петербурге прививаются в среднем 20 тысяч человек в сутки

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. В Петербурге вышли на уровень вакцинации от коронавируса около 20 тысяч человек в сутки, важно его поддерживать в ближайшие месяцы, чтобы сбить третью волну, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Город сегодня активнее объединяет усилия в противостоянии инфекции. В прошлую пятницу мы вышли на уровень без малого 20 тысяч вакцинированных за сутки, важно его поддерживать в ближайшие месяцы. Это даст нам возможность сбить третью волну коронавируса", - сказал он в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".
Закрытый фуд-корт в ТРК “Атлантик-сити” в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 09:29Распространение коронавируса
В Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
06:11Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
06:09Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам
06:06Карту "Мир" с июля должно принимать большее число российских магазинов
05:49Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве
05:13Эксперт рассказал, чем опасна полная разрядка и зарядка смартфона
05:06В Польше заподозрили Украину в симпатиях к нацистам
05:04Юрист: для введения обязательной вакцинации нужен специальный закон
04:43Источник: трое пропавших на реке в Приморье детей являются братьями
Лента новостейМолния