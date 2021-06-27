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Мэр Ялты рассказала о ситуации в городе после ливней

Мэр Ялты рассказала о ситуации в городе после ливней - РИА Новости, 27.06.2021

Мэр Ялты рассказала о ситуации в городе после ливней

Глава администрации Ялты Янина Павленко обратилась к жителям города через Facebook и констатировала, что прогноз на воскресенье по ливням, грозам и подтоплениям РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T21:41

2021-06-27T21:41

2021-06-27T22:42

россия

янина павленко

керчь

республика крым

подтопления в крыму

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Глава администрации Ялты Янина Павленко обратилась к жителям города через Facebook и констатировала, что прогноз на воскресенье по ливням, грозам и подтоплениям не сбылся. "Кое-где есть проблемы с водоснабжением. Аварийные службы работают. Нам пришлось перейти после вчерашнего потопа на альтернативные источники. Сегодня к концу дня обещают устранить неполадки водоканала, вода должна быть везде", — добавила она. Кроме того, по словам Павленко, без газа в городе остается 20 абонентов, электроэнергия есть практические во всем регионе, локальные поломки оперативно устраняют.Ситуацию в городе мэр в целом назвала стабильной. Она добавила, что власти Ялты подсчитывают окончательный ущерб от непогоды, которая накрыла город полторы недели назад, и в понедельник все цифры доложат главе Крыма Сергею Аксенову.Кроме того, администрация принимает обращения от граждан, пострадавших от наводнения, для выплаты компенсаций, заключила Павленко.В Ялте накануне прошел сильный ливень, выпало 19 миллиметров осадков. Непогода вернулась в регион спустя полторы недели после мощного антициклона, который обрушился на Крым 17 июня. Тогда ливни привели к подтоплению Керчи, власти ввели режим ЧС.На следующий день, 18 июня, проливные дожди добрались до Ялты, реки вышли из берегов, дома и улицы подтопило. По данным Павленко, в городе пострадали 55 человек, один погиб, одна женщина пропала без вести. Непогода также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

россия

керчь

республика крым

ялта

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россия, янина павленко, керчь, республика крым, подтопления в крыму, ялта