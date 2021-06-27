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Мэр Ялты рассказала о ситуации в городе после ливней
Мэр Ялты рассказала о ситуации в городе после ливней - РИА Новости, 27.06.2021
Мэр Ялты рассказала о ситуации в городе после ливней
Глава администрации Ялты Янина Павленко обратилась к жителям города через Facebook и констатировала, что прогноз на воскресенье по ливням, грозам и подтоплениям РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T21:41
2021-06-27T22:42
россия
янина павленко
керчь
республика крым
подтопления в крыму
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Глава администрации Ялты Янина Павленко обратилась к жителям города через Facebook и констатировала, что прогноз на воскресенье по ливням, грозам и подтоплениям не сбылся. "Кое-где есть проблемы с водоснабжением. Аварийные службы работают. Нам пришлось перейти после вчерашнего потопа на альтернативные источники. Сегодня к концу дня обещают устранить неполадки водоканала, вода должна быть везде", — добавила она. Кроме того, по словам Павленко, без газа в городе остается 20 абонентов, электроэнергия есть практические во всем регионе, локальные поломки оперативно устраняют.Ситуацию в городе мэр в целом назвала стабильной. Она добавила, что власти Ялты подсчитывают окончательный ущерб от непогоды, которая накрыла город полторы недели назад, и в понедельник все цифры доложат главе Крыма Сергею Аксенову.Кроме того, администрация принимает обращения от граждан, пострадавших от наводнения, для выплаты компенсаций, заключила Павленко.В Ялте накануне прошел сильный ливень, выпало 19 миллиметров осадков. Непогода вернулась в регион спустя полторы недели после мощного антициклона, который обрушился на Крым 17 июня. Тогда ливни привели к подтоплению Керчи, власти ввели режим ЧС.На следующий день, 18 июня, проливные дожди добрались до Ялты, реки вышли из берегов, дома и улицы подтопило. По данным Павленко, в городе пострадали 55 человек, один погиб, одна женщина пропала без вести. Непогода также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
россия
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Военные ликвидируют последствия наводнения в Ялте
Военные ликвидируют последствия наводнения в Ялте
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Ялта во время дождя: улицы снова подтопило
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, янина павленко, керчь, республика крым, подтопления в крыму, ялта
Мэр Ялты рассказала о ситуации в городе после ливней
21:41 27.06.2021 (обновлено: 22:42 27.06.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС по Республике КрымПоследствия ливня в Ялте
Последствия ливня в Ялте - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© Фото : ГУ МЧС по Республике Крым

Мэр Ялты назвала ситуацию в городе стабильной

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Глава администрации Ялты Янина Павленко обратилась к жителям города через Facebook и констатировала, что прогноз на воскресенье по ливням, грозам и подтоплениям не сбылся.
"Кое-где есть проблемы с водоснабжением. Аварийные службы работают. Нам пришлось перейти после вчерашнего потопа на альтернативные источники. Сегодня к концу дня обещают устранить неполадки водоканала, вода должна быть везде", — добавила она.
"Это сейчас очень надо". Масштабный субботник в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

Всекрымский субботник в Ялте
1 из 12

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

Всекрымский субботник в Ялте
2 из 12

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Всекрымский субботник в Ялте
3 из 12

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

Всекрымский субботник в Ялте
4 из 12

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

Всекрымский субботник в Ялте
5 из 12

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

Всекрымский субботник в Ялте
6 из 12

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

Всекрымский субботник в Ялте
7 из 12

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

Всекрымский субботник в Ялте
8 из 12

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

Всекрымский субботник в Ялте
9 из 12

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

Всекрымский субботник в Ялте
10 из 12

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

Всекрымский субботник в Ялте
11 из 12

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

Всекрымский субботник в Ялте
12 из 12

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Кроме того, по словам Павленко, без газа в городе остается 20 абонентов, электроэнергия есть практические во всем регионе, локальные поломки оперативно устраняют.
Ситуацию в городе мэр в целом назвала стабильной.
Она добавила, что власти Ялты подсчитывают окончательный ущерб от непогоды, которая накрыла город полторы недели назад, и в понедельник все цифры доложат главе Крыма Сергею Аксенову.
Кроме того, администрация принимает обращения от граждан, пострадавших от наводнения, для выплаты компенсаций, заключила Павленко.
В Ялте накануне прошел сильный ливень, выпало 19 миллиметров осадков. Непогода вернулась в регион спустя полторы недели после мощного антициклона, который обрушился на Крым 17 июня. Тогда ливни привели к подтоплению Керчи, власти ввели режим ЧС.
На следующий день, 18 июня, проливные дожди добрались до Ялты, реки вышли из берегов, дома и улицы подтопило. По данным Павленко, в городе пострадали 55 человек, один погиб, одна женщина пропала без вести. Непогода также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
 
РоссияЯнина ПавленкоКерчьРеспублика КрымПодтопления в КрымуЯлта
 
 
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